Oto EU Digital Travel. Cyfrowy paszport zrewolucjonizuje podróże

Unia Europejska prezentuje założenia nowych przepisów i aplikacji mobilnej, która ułatwi podróżowanie do strefy Schengen i w strefie Schengen. Ma być łatwiej i bezpieczniej.

Komisja Europejska przyjęła dwa wnioski dotyczące cyfryzacji paszportów i dowodów osobistych oraz aplikacji "EU Digital Travel", która ma ułatwić podróże poza strefą Schengen. Obecnie kontrole te odbywają się fizycznie na przejściu granicznym. W 2023 roku granicę przekroczono 600 milionów razy. Istnieje potrzeba przyspieszenia tych kontroli oraz ułatwienia życia podróżującym, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Komisja proponuje wprowadzenie wspólnych ram dla cyfrowych poświadczeń podróżnych oraz nowej aplikacji mobilnej, w które j będą przechowywane poświadczenia podróżne, co umożliwi uproszczenie i zwiększenie bezpieczeństwa podróży do i poza strefę Schengen oraz w jej obrębie. Cyfrowe poświadczenia podróżne to cyfrowa wersja danych z paszportów i dowodów osobistych, zawierająca różne informacje, w tym wizerunek twarzy posiadacza, ale nie odciski palców. Podróżni będą mogli przechowywać te dokumenty na swoich telefonach komórkowych. Uzyskanie cyfrowej wersji dokumentów będzie bezpłatne i dobrowolne.

Źródło: Depositphotos

Komisja Europejska mocno stawia na cyfrowe rozwiązania w kwestii paszportów stojąc na stanowisku, że Unia musi wyznaczać trendy i przewodzić cyfrowej rewolucji. EU Digital Travel zapewni:

Sprawniejsze i szybsze przekraczanie granicy: obywatele UE i państw trzecich będą mogli przedkładać cyfrowe paszporty i dowody osobiste podczas wcześniejszej kontroli granicznej.

obywatele UE i państw trzecich będą mogli przedkładać cyfrowe paszporty i dowody osobiste podczas wcześniejszej kontroli granicznej. Ułatwienie swobodnego przemieszczania się: państwa członkowskie będą mogły zezwolić obywatelom UE na korzystanie z cyfrowych dowodów osobistych do rejestracji i identyfikacji, na przykład podczas meldowania się w innym państwie.

państwa członkowskie będą mogły zezwolić obywatelom UE na korzystanie z cyfrowych dowodów osobistych do rejestracji i identyfikacji, na przykład podczas meldowania się w innym państwie. Zwiększenie efektywności kontroli granicznych: służby graniczne będą mogły skupić się na wykrywaniu przestępstw i przemytu migrantów dzięki wcześniejszej kontroli cyfrowych dokumentów.

służby graniczne będą mogły skupić się na wykrywaniu przestępstw i przemytu migrantów dzięki wcześniejszej kontroli cyfrowych dokumentów. Wzrost bezpieczeństwa w strefie Schengen: cyfrowe poświadczenia ułatwią weryfikację autentyczności dokumentów, co utrudni oszustom korzystanie z fałszywych dokumentów.

Z cyfrowym paszportem po Unii i poza Unią

Aplikacja EU Digital Travel, opracowywana przez Komisję we współpracy z eu-LISA, będzie ogólnodostępna w całej UE. Będzie dostępna dla wszystkich obywateli UE oraz osób z państw trzecich, którzy posiadają paszport biometryczny lub unijny dowód osobisty i przekraczają granice strefy Schengen.

Dzisiejszy wniosek dotyczący cyfryzacji paszportów i dowodów osobistych toruje drogę do sprawniejszego i bezpieczniejszego podróżowania. Umożliwia podróżnym sprawniejsze i szybsze przemieszczanie się w całej UE. Wielu Europejczyków postrzega to właśnie jako atut naszej Unii.

–mówi Věra Jourová, wiceprzewodnicząca do spraw wartości i przejrzystości.

Źródło: materiały prasowe

Co oferować będzie aplikacja mobilna EU Digital Travel? Dzięki niej, podróżni będą mogli:

tworzyć cyfrowe poświadczenia podróżne , korzystając z paszportów lub – w przypadku obywateli UE – z dowodów osobistych.

, korzystając z paszportów lub – w przypadku obywateli UE – z dowodów osobistych. z wyprzedzeniem przedkładać służbom granicznym plany podróży i dokumenty , co skróci czas oczekiwania na przejściach granicznych, ponieważ większość kontroli zostanie przeprowadzona wcześniej.

, co skróci czas oczekiwania na przejściach granicznych, ponieważ większość kontroli zostanie przeprowadzona wcześniej. chronić swoje dane: aplikacja wymaga zgody użytkownika na przetwarzanie danych osobowych. Ponadto państwa członkowskie będą zobowiązane do wyszkolenia służb granicznych w zakresie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych przed udzieleniem im uprawnień dostępu do tych danych.

Paszporty cyfrowe to ważny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa w strefie Schengen i ułatwienia podróży. Pozwolą one funkcjonariuszom straży granicznej szybko kontrolować osoby faktycznie podróżujące i skupiać się na zatrzymywaniu osób podejrzanych o przestępstwa i terroryzm.

– dodaje Ylva Johansson, komisarz do spraw wewnętrznych

Jednak do uruchomienia nowych procedur, wdrożenia przepisów i udostępnienia aplikacji daleka droga. Rada i Parlament Europejski muszą wyrazić zgodę na wnioski Komisji. Po ich przyjęciu zgodnie z odpowiednimi przepisami opracowana zostanie aplikacja EU Digital Travel oraz niezbędne normy techniczne. Przewiduje się, że łatwiejsze i bezpieczniejsze podróżowanie nastąpi w 2030 r.

