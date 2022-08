O tym, że internet jest miejscem pełnym oszustów i niebezpieczeństw, wszyscy doskonale wiemy. Serwis Niebezpiecznik.pl od wielu lat informuje o wszystkich nowych cyberatakach, phishingach czy próbach wyłudzania pieniędzy - a od teraz będzie to robić aplikacja.

Do tej pory informacje przychodziły do użytkowników w sposób mailowy. To się nie zmieni, lecz zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie aplikacja, która pozwoli na zdecydowanie łatwiejsze i przede wszystkim szybsze działanie.

CyberAlerty są dostępne na wszystkich urządzeniach, całkowicie bezpłatnie

Aplikacja jest dostępna na urządzeniach mobilnych zarówno z systemem iOS, jak i Android. CyberAlerty możecie pobrać ze sklepu Google Play i App Store, całkowicie za darmo. Jak doradza Piotr Konieczny, założyciel Niebezpiecznik.pl, warto zainstalować apkę także na smartfonach swoich rodziców.

Jak możemy przeczytać w oficjalnym opisie aplikacji: aplikacja CyberAlerty wysyła użytkownikom notyfikacje ilekroć w polskim internecie pojawia się oszustwo, którego możesz stać się ofiarą. Wiadomości są wysyłane tylko wtedy, kiedy pojawia się nowy, masowy atak lub oszustwo (scam). W każdej chwili można jednak zrezygnować z otrzymywania notyfikacji, lub zmienić sposób jej dostarczania na zwykły e-mail.

CyberAlerty to nie tylko powiadomienia o zagrożeniach

Aplikacja nie wysyła wyłącznie alertów o nowych niebezpieczeństwach, ale również daje dostęp do wiadomości i artykułów z Niebezpiecznika. Do tego znajdziemy tam sporo poradników, na przykład o tym, jak zabezpieczyć swoje konto w banku.

Co istotne dla wielu użytkowników, aplikacja nie wymaga rejestracji ani posiadania konta w serwisie. Twórcy zapewniają również, że nie zbierają danych osobowych innych niż tych związanych z obsługa i diagnostyką błędów aplikacji. Żeby korzystać z CyberAlertów, wystarczy tylko pobrać aplikację i zezwolić na wysyłanie powiadomień.

Źródło: Facebook, App Store

Obrazek wyróżniający: Niebezpiecznik.pl