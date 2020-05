Wasze gify na Instagramie będą jeszcze lepsze. Facebook kupuje Giphy

Mało rzeczy święci dzięki internetowi takie triumfy jak format .gif. Utworzone przy jego pomocy krótkie animacje w formie memów królują na takich platformach jak 9gag czy Reddit. Od jakiegoś czasu gify można też przesyłać przez komunikatory należące do Facebooka – Messengera, Instagrama czy WhatsAppa. Można było przy tym wrzucać tam własne, znalezione w sieci obrazki, bądź też skorzystać z biblioteki sparowanej z komunikatorem. Do tej pory dostawcą tych obrazków znany serwis Giphy. Współpraca tak spodobała się Facebookowi, że postanowił Giphy… kupić.

Facebook obiecuje, że Giphy się nie zmieni

Dotychczasowa współpraca pomiędzy korporacją a portalem była bardzo zażyła. 50 proc ruchu sieciowego na Giphy pochodziło z ze źródeł należących do Facebooka, z czego kolejne 50 proc. – z samego Instagrama. Logiczne wiec, że po wykupieniu przez Facebooka osoby z Giphy zostały dołączony właśnie do zespołu Instagrama. Ich celem jest jeszcze lepsza integracja serwisu z systemem, sprawiająca, że wysyłanie gifów przez Instagram Direct i tworzenie animowanych naklejek w Stories będzie jeszcze lepsze i łatwiejsze. Jednocześnie Facebook zapowiedział, że dla obecnych użytkowników Giphy serwis ten pozostanie takim samym miejscem.

Potwierdzają to słowa wiceprezesa Instagrama, Vishala Shaha:

Ludzie nadal będą mogli przesyłać do serwisu własne pliki GIF, programiści i partnerzy będą nadal mieć taki sam dostęp do interfejsów API Giphy, a kreatywna społeczność Giphy nadal będzie mogła tworzyć świetne treści

Jest to bardzo dobra wiadomość, ponieważ Giphy to największy serwis z gifami, z którego API korzysta szereg innych firm, jak np. Slack. Pozostaje tylko trzymać kciuki, by te zapowiedzi zniosły próbę czasu, ponieważ pokusa by zubożyć konkurencję, zabraniając jej dostępu do bazy Giphy może w przyszłości okazać się bardzo duża.

Źródło: blog Facebook