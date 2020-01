Na to czekaliście! Prywatne wiadomości (DM) na Instagramie dostępne w przeglądarce

Przeglądarkowa wersja Instagrama z porównaniem do oficjalnej aplikacji wypada… blado. To taka proteza, w której ewidentnie brakuje funkcji i pozwala co nieco obejrzeć, ale do ideału jej bardzo daleko. Jedną z funkcji o którą od lat prosili użytkownicy jest wsparcie dla prywatnych wiadomości w komputerowym wydaniu serwisu. Owszem, można to obejść za pomocą dodatkowych aplikacji, ale to wymaga dodatkowego wysiłku i kombinacji. Nareszcie jednak DM, czyli prywatne wiadomości z Instagrama, trafią do przeglądarki!

Instagramowe DM w przeglądarce

CEO Instagrama, Adam Mosseri, w jednym ze swoich ostatnich wpisów na Instagramie poinformował o wdrażanych zmianach. I choć, jak to ma w zwyczaju firma, te następować będą stopniowo — to pierwsza fala szczęściarzy może już wygodnie wymieniać wiadomości z poziomu komputera czy mobilnej przeglądarki internetowej, bez konieczności sięgania po jakiekolwiek aplikacje:

For those of you into your DMs, today we start to test Direct on the desktop web. Now, it’s only a small percentage of people for now — we need to make sure it works well — but we hope to bring this to everyone soon.https://t.co/x0toGW66Bp — Adam Mosseri (@mosseri) January 14, 2020

Lepiej późno, niż później. To funkcja której użytkownicy wypatrywali od dawna

Instagram dość mocno kombinuje ze swoim komunikatorem, nie do końca wiedzieć od której strony go ugryźć. Były nawet poważne plany, by odłączyć od platformy i zaserwować nową aplikację (analogicznie do Facebooka i Messengera), efektem czego jest aplikacja Threads, która chyba nie zdobyła specjalnej popularności. Prawdą jest, że komunikacja w serwisie od czasu rozbudowy modułu wymiany wiadomości stała się znacznie wygodniejszą, więc takie kroki wydają się… dość naturalne. I wszyscy chyba mają prawo być zdziwieni tym, że dodanie obsługi prywatnych wiadomości w webowej wersji zajęło im aż tyle lat. Ale lepiej późno, niż wcale: teraz czekamy na kolejne fale aktualizacji i udostępnienie nowej funkcji wszystkim użytkownikom!