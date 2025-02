Action rozpieszcza klientów. Tania elektronika za grosze

Action, znane z atrakcyjnych cen i różnorodności produktów, tym razem przygotowało wyjątkowe promocje na elektronikę. Wśród ofert znajdziemy zarówno sprzęty do pielęgnacji, jak i urządzenia kuchenne, które ułatwią codzienne życie. Promocje obowiązują już dziś i potrwają do wtorku 4 marca.

Reklama

Action wyprzedaje elektronikę

Dla panów poszukujących praktycznych rozwiązań do pielęgnacji włosów i brody Action proponuje maszynkę do strzyżenia Code Homme oraz trymer do twarzy Code Homme. Obydwa urządzenia dostępne są w cenie 35,50 zł zamiast 44,40 zł.

Maszynka do strzyżenia to zestaw z 4 końcówkami (3, 6, 9 i 12 mm), który pozwala na precyzyjne strzyżenie. Dodatkowo wyposażona jest w światło LED, ułatwiające pracę nawet w słabo oświetlonych miejscach. Z kolei trymer do twarzy oferuje 4 nasadki grzebieniowe, 3 ustawienia prędkości oraz możliwość ładowania przez kabel USB-C (w zestawie).

Miłośnicy chrupiących tostów powinni zwrócić uwagę na opiekacz do chleba Tefal, który obecnie kosztuje 79,95 zł zamiast 89,95 zł. Urządzenie o mocy 850 W posiada 7 różnych ustawień, co pozwala na idealne dopasowanie stopnia opiekania do preferencji. Dodatkowo opiekacz wyposażony jest w wyjmowaną szufladę na okruchy, co znacznie ułatwia czyszczenie.

Dla tych, którzy szukają funkcjonalnego i stylowego oświetlenia do ogrodu lub tarasu, Action proponuje lampy ścienne Up & Down Solar. Za zestaw 2 sztuk zapłacimy teraz 17,99 zł zamiast 22,99 zł. Lampy zasilane są energią słoneczną, co czyni je nie tylko ekonomicznym, ale i ekologicznym rozwiązaniem.

Mikser ręczny Tefal to kolejna propozycja dla miłośników gotowania. Za 79,95 zł (zamiast 89,95 zł) otrzymujemy urządzenie o mocy 300 W, które oferuje 5 prędkości oraz tryb turbo. Mikser wyposażony jest w trzepaczki, które można myć w zmywarce, co znacznie ułatwia utrzymanie czystości.

Ostatnią z promocyjnych propozycji jest czajnik Tefal o pojemności 1,8 l i mocy 2400 W. Jego cena została obniżona do 79,95 zł zamiast 89,95 zł. Czajnik wyróżnia się dwustronnym wskaźnikiem poziomu wody, obrotową podstawką 360° oraz wspomaganiem otwierania pokrywy.