Facebook pod lupą polskiego urzędu. W grę wchodzą gigantyczne kary

Problem dotyka także nas, gdy publikujemy wpisy na Facebooku, czy platformie X. O ile w przypadku tego drugiego nie ma żadnych zastrzeżeń – posty publikują się wraz z podglądem, na społecznościówce Mety sprawa jest zupełnie inna. Na osi czasu publikowany jest wyłącznie link. Dlaczego? Meta tłumaczy to niejasnymi przepisami i ich implementacją przez Polskę.

Chodzi tu przede wszystkim o unijną dyrektywę sprawie praw autorskich i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym. W centrum pomocy Facebooka czytamy:

Artykuł 15 dyrektywy (UE) Parlamentu Europejskiego oraz Rady 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie praw autorskich i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym („art. 15 dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie praw autorskich” lub „artykuł 15”) wprowadził nowe prawo (określane także „prawem pokrewnym”) obowiązujące w odniesieniu do określonych publikacji prasowych.

W miarę jak państwa członkowskie UE wdrażają lub uznają artykuł 15 w swoich lokalnych przepisach, Meta Platforms Ireland Limited („Meta”) poddaje te przepisy ocenie i określa najlepszą strategię dla swoich użytkowników, wydawców i całej platformy Facebook, uwzględniając nowe lokalne zobowiązania.

Polska wdrożyła własną interpretację artykułu 15 w swoich lokalnych przepisach wchodzących w życie 20 września 2024 r. Jednak wdrożenie w Polsce nie jest zgodne z zakresem lub warunkami artykułu 15, co powoduje, że nie ma jasności co do stosowania nowych przepisów. W rezultacie firma Meta zmieniła sposób wyświetlania linków do artykułów z wiadomościami na Facebooku, tak aby wyświetlany był tylko nagłówek i hiperłącze, bez obrazów i tekstu z artykułu.

Jest to podejście tymczasowe w oczekiwaniu na wydanie wytycznych dotyczących zakresu artykułu 15 przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w odniesieniu do podobnych przepisów wykonawczych we Włoszech. Opublikujemy aktualizacje, gdy tylko TSUE udzieli dalszych wyjaśnień.