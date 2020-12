Sporządzanie takich skrótów znacznie ułatwia funkcja, która dostępna była na przykład w GigaNagrywarce Netii. Pozawala ona na zapisywanie w chmurze z nieograniczonym miejscem (w wersji premium) programów z kilku dni wstecz, a także cofanie ich czy zatrzymywanie podczas odtwarzania.

Od teraz funkcja ta nie działa na programach TVP, której przedstawiciele zablokowali możliwość jej udostępniania w usłudze Netii. Oczywiście nadal można korzystać z zewnętrznego dysku i zapisywania wybranych programów dzięki funkcji PVR, ale to już wymaga większego wysiłku i zachodu.

Z jakiego powodu? TVP prawdziwego powodu nie zdradzi, za to rzecznik Netii, Karol Wieczorek tak wyjaśnia to zdarzenie portalowi Wirtualnemedia.pl:

Rzeczywiście, programy zniknęły z GigaNagrywarki. Nie udało się nam porozumieć z nadawcą w tej sprawie. Na tę chwilę nie jestem więc w stanie określić, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Jednak co do zasady: we wspomnianej usłudze nie gwarantujemy obsługi konkretnych kanałów telewizyjnych.

Tak więc możemy jedynie podejrzewać, jakie są rzeczywiste powody tej decyzji. Jeśli byłyby to brak porozumienia z TVP w kwestiach finansowych, rzecznik Netii z pewnością by to zaznaczył w swoim komunikacie.

Osobiście pierwszy raz słyszę aby jakikolwiek nadawca w historii blokował taką funkcję w tym czy podobnym rozwiązaniu u pozostałych operatorów. Fakt, że TVP zablokowała najpierw GigaNagrywarkę może wynikać z tego, że jest ona chyba najbardziej rozbudowaną tego typu funkcją na rynku.

Tak więc w moim odczuciu powodem może być tylko utrudnienie zapisywania czy odtwarzania ich materiałów i udostępniania ich później w sieci, w tej wspomnianej na Wykopie formie czy innych, których jest już całe mnóstwo w Internecie, stawiających tę stację w niekorzystnym świetle.

Wydaje mi się jednak, że to walka z wiatrakami, większość społeczeństwa, przynajmniej ta bardziej świadoma, ma już doskonale wyrobione zdanie o propagandowym charakterze niemal wszystkich materiałów stacji telewizji publicznej TVP. Niemniej prawdopodobnie w najbliższym czasie usłyszymy o kolejnych blokadach tego typu w pozostałych usługach u innych operatorów, hołdując zasadzie różnych działań po omacku publicznego wydawcy, czy to TVP czy Polskiego Radia.