AMD Ryzen 7 9800X3D – procesor, który zaskoczył recenzentów. Dlaczego?

W świecie technologii komputerowych rzadko zdarza się, by nowy procesor wywołał tak duże poruszenie wśród recenzentów i użytkowników, jak AMD Ryzen 7 9800X3D. Jego premiera 7 listopada 2024 roku przyniosła nie tylko znaczący wzrost wydajności, ale także zaskakujące innowacje, które uczyniły go mocnym wyborem w segmencie procesorów gamingowych.

AMD Ryzen 7 9800X3D: Co to za procesor?

Ryzen 7 9800X3D to najnowszy przedstawiciel rodziny AMD, który przyciąga uwagę nie tylko zaawansowaną konstrukcją, ale i imponującą mocą obliczeniową. Zoptymalizowany dla gier oraz wymagających zadań profesjonalnych pokazuje, jak firma AMD nie tylko goni, ale wyprzedza konkurencję. W artykule przyjrzymy się jego kluczowym cechom, testom wydajności oraz odpowiedziom na pytanie: co sprawia, że Ryzen 7 9800X3D jest procesorem, który zaskoczył wszystkich?

Architektura Zen 5 i technologia 3D V-Cache

Ryzen 7 9800X3D oparty jest na architekturze Zen 5, co stanowi istotny krok naprzód w porównaniu do poprzednich generacji. Jednak to zastosowanie drugiej generacji technologii 3D V-Cache przyciągnęło największą uwagę branży. Nowy układ pamięci podręcznej L3 został umieszczony pod rdzeniami procesora, co poprawiło efektywność chłodzenia i umożliwiło osiągnięcie wyższych częstotliwości taktowania. Dzięki temu bazowa częstotliwość wzrosła o 500 MHz, a maksymalna o 200 MHz w porównaniu do poprzednika, Ryzen 7 7800X3D.

Wydajność w grach

Testy wykazały, że Ryzen 7 9800X3D oferuje średnio 8% wyższą wydajność w grach w porównaniu do 7800X3D. W niektórych tytułach, takich jak Metro Exodus, różnica ta sięga nawet 14%. W Cyberpunk 2077 procesor osiągnął o 50% lepsze wyniki niż Intel Core Ultra 9 285K, co jest imponującym osiągnięciem.

Wydajność w zadaniach profesjonalnych

Oprócz dominacji w grach Ryzen 7 9800X3D zaskoczył również w zadaniach profesjonalnych. W testach Cinebench 2024 procesor uzyskał o 16% lepsze wyniki w testach jednordzeniowych i o 27% w wielordzeniowych w porównaniu do 7800X3D. W aplikacjach takich jak Adobe Premiere Pro i Photoshop odnotowano wzrost wydajności odpowiednio o 10% i 18%.

Overclocking i kompatybilność

Po raz pierwszy w serii X3D AMD umożliwiło podkręcanie procesora, co pozwala entuzjastom na dalsze zwiększenie wydajności. Dodatkowo Ryzen 7 9800X3D jest kompatybilny z istniejącymi płytami głównymi z gniazdem AM5, co ułatwia aktualizację systemu bez konieczności wymiany całej platformy.

Pobór mocy i temperatury

Wyższe częstotliwości taktowania i zwiększona wydajność wiążą się z wyższym poborem mocy. Podczas testów Cinebench 2024 procesor osiągnął temperaturę 88°C i pobór mocy na poziomie 160 W, co jest wyższe niż w przypadku 7800X3D. Mimo to wartości te są nadal akceptowalne i mieszczą się w granicach specyfikacji.

Dostępność i cena

Ryzen 7 9800X3D zadebiutował w cenie 479 dolarów, co stanowi wzrost o 30 dolarów w porównaniu do 7800X3D. W Polsce procesor pojawił się w sprzedaży w cenie około 2360 złotych. Ze względu na wysokie zainteresowanie, pierwsze partie procesorów szybko zniknęły z półek sklepowych, co spowodowało problemy z dostępnością zarówno w Europie, jak i w USA.

AMD Ryzen 7 9800X3D to procesor, który zaskoczył recenzentów i użytkowników swoją wydajnością zarówno w grach, jak i w zadaniach profesjonalnych. Innowacje w architekturze i technologii 3D V-Cache, możliwość podkręcania oraz kompatybilność z istniejącymi płytami głównymi czynią go atrakcyjnym wyborem dla wymagających użytkowników. Mimo wyższej ceny i zwiększonego poboru mocy procesor ten ustanawia nowe standardy w segmencie gamingowym, pozostawiając konkurencję w tyle. Pytanie tylko, kiedy będzie można go zdobyć...

źródło: The Verge