"Gęsia skórka" powraca z nowym serialem. Czasem warto dać się przestraszyć!

"Gęsia Skórka" to niezwykle popularna seria książek R. L. Stine'a, która od lat budzi postrach wśród młodzieżowych odbiorców. Wielu z nas wychowało się na jej ekranizacji. Kanadyjski serial który nakręcony był w latach 1995-1998 wielu z nas poznawało we wczesnych latach dwutysięcznych, kiedy to trafił do ramówki Fox Kids. Później można go było oglądać także na TV Puls — zaś każda szanująca się biblioteka młodzieżowa miała cały pakiet książek Stine'a. Teraz młodzieżowe horrory powrócą w nowej wersji serialu!

Nowa "Gęsia skórka" na świeżym zwiastunie

Bohaterami serialu jest grupa pięciu licealistów, którzy wyruszają w mroczną i pokręconą podróż, aby zbadać tragiczną śmierć nastolatka o imieniu Harold Biddle, która miała miejsce trzydzieści lat wcześniej, jednocześnie odkrywając mroczne sekrety swoich rodziców z przeszłość.

Jak mogliście zobaczyć — "Gęsia skórka" w nowej odsłonie jest równie niepokojąca, tajemnicza i... intrygująca. Niegdyś byłem ogromnym fanem serii — i nie ukrywam, że nowa seria zapowiada się znakomicie. W sam raz na długie jesienne wieczory i zbliżające się amerykańskie halloween. Opowieść zamknięta będzie w 10 odcinkach — a pierwszy z nich trafi na platformę Disney+ już w najbliższy piątek, 13. października 2023.