Okradli nerdów na konwencie – karty do gry warte ponad milion złotych

Wczoraj zakończyły się targi Gen Con w Indianapolis, czyli jedno z największych wydarzeń dla fanów gier, fantastyki i popkultury. I to zakończyły się z przytupem, bo organizatorom zwędzono sprzed nosa karty do gry warte majątek – a to wszystko dlatego, że ktoś postanowił zostawić tak drogocenny ładunek kompletnie bez opieki.

Porażka ochrony – złodzieje wynieśli karty bez żadnych podejrzeń

Gen Con to już niemalże legendarny konwent fanów szeroko pojmowanej fantastyki, którego historia sięga końcówki lat 60. Co roku uczestniczy w nim około 20 tys. osób, biorących udział we wspólnych sesjach planszówek i gier karcianych. Wykorzystywane są do tego specjalne karty kolekcjonerskie, potrafiące osiągać naprawdę zawrotne sumy. I właśnie do jednej z takich rozgrywek miało dojść podczas tegorocznej edycji, ale kazało się, że… nie ma czym grać. Całą paletę kart ukradła jak gdyby nigdy nic para złodziei, ładując pudła z kartami na podnośnik.

Wartość skradzionych kart oszacowano na 300 tys. dolarów, czyli ponad 1,2 miliona złotych! Pośród nich mają znajdować się pakiety z Magic: the Gathering i Pokémon Trading Card Game, ale dokładne zawartości paczek nie są jeszcze znane. Sprawy zostali uchwyceni na kameach, a ich fotografie udostępnił na Twitterze wydział policji z Indianapolis, prosząc o pomoc w zlokalizowaniu złodziei. Co ciekawe mężczyźni nawet specjalnie się nie kryli – po prostu weszli do strefy magazynowej i spokojnie wywieźli stamtąd drogocenne palety z kartami. Brawa dla ochrony.