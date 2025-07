Gemini trafia na nowe urządzenia. Skorzysta bardzo dużo osób

Gemini, trafia na smartwatche z systemem Wear OS. To nie jest zwykła aktualizacja – to fundamentalna zmiana, która ma na celu przekształcenie zegarków z prostych akcesoriów w prawdziwie inteligentnych, osobistych asystentów. Co to dokładnie oznacza dla użytkowników i jakie modele otrzymają aktualizację?

Koniec ery Asystenta Google, czas na Gemini

Przez lata przyzwyczailiśmy się do Asystenta Google, który na zegarkach pozwalał ustawić minutnik, sprawdzić pogodę czy wysłać krótką wiadomość. Gemini to zupełnie inna liga. Zamiast ograniczać się do prostych komend, oferuje możliwości konwersacyjnej i generatywnej AI. Oznacza to, że Twój zegarek będzie w stanie nie tylko reagować na polecenia, ale także rozumieć złożony kontekst, prowadzić bardziej naturalną rozmowę i wykonywać wieloetapowe zadania. To przejście od "zrób X" do "pomóż mi z Y", co otwiera zupełnie nowe możliwości interakcji z urządzeniem na nadgarstku.

Możliwości Gemini wykraczają daleko poza funkcje standardowego asystenta. Możecie poprocić o podsumowanie ostatnich nieprzeczytanych maili, streszczenie długiej wiadomości, którą właśnie otrzymaliście, lub znalezienie konkretnej informacji w notatkach. To jednak tylko początek, Gemini możesz poprosić o napisanie krótkiej odpowiedzi na SMS-a w określonym stylu (np. "Napisz mamie, że się spóźnię, ale w miły i zabawny sposób"). Przyda się także w codziennych sytuacjach, podsunie pomysł na szybki obiad i wygeneruje listę zakupów. Oczywiście nadal będzie obsługiwał wszystkie podstawowe funkcje. Bez problemu poprosisz go o ustawienie alarmu, rozpoczęcie treningu biegowego na 30 minut czy włączenie nawigacji do najbliższej kawiarni.

W skrócie, Gemini ma sprawić, że zegarek stanie się znacznie bardziej autonomiczny i pomocny w sytuacjach, gdy sięganie po telefon jest niewygodne.

Kto i kiedy skorzysta z Gemini na Wear OS?

Google rozpoczęło już proces wdrażania Gemini. Nowa aplikacja będzie dostępna do pobrania w Sklepie Play bezpośrednio na zegarku. Kto może liczyć na aktualizację? Kluczowym wymaganiem jest posiadanie zegarka z systemem Wear OS 4 lub nowszym od takich producentów jak Samsung, OnePlus, OPPO, Xiaomi czy oczywiście samo Google. Aktualizacja w pierwszej kolejności trafi jednak na najnowsze urządzenia, w tym serię Pixel Watch oraz Samsung Galaxy Watch (w tym najnowsze Galaxy Watch 8). Spodziewamy się, że lista kompatybilnych urządzeń będzie się stopniowo powiększać. Warto zaznaczyć, że przejście na Gemini jest opcjonalne. Użytkownicy będą mogli wybrać, czy chcą korzystać z nowego asystenta AI, czy pozostać przy klasycznym Asystencie Google.

źródło: 9to5Google