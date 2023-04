Nowy patch sprawi, że Cyberpunk 2077 będzie jeszcze piękniejszy

CD Projekt RED poinformowało dziś, że zaczyna wdrażać na komputerach osobistych nową aktualizację o numerze 1.62. Update, który zajmuje 8,3 GB, sporo zmieni i wprowadzi wiele wizualnych rewelacji, lecz — jak możecie się domyślić — będzie dostępny wyłącznie dla użytkowników z kosmicznym sprzętem. Największa nowość jest kierowana bowiem do graczy z topowymi kartami graficznymi firmy NVIDIA.

W oficjalnym ogłoszeniu polskiego dewelopera możemy przeczytać, że wraz z firmą NVIDIA wprowadza do gry całkowicie nowy, w pełni ray tracingowy tryb renderowania, znany również jako path tracing – czyli Ray Tracing: Overdrive. CDPR nie ukrywa, że jest dumne ze swojej pracy, która — według zapewnień — ma przesuwać granice tego, co w tej chwili jest technologicznie możliwe. Studio zaznacza jednak, że ze względu na to, jak nowa i zasadniczo różna od tego, z czego korzystano do tej pory, jest ta technologia, może ona nie być idealna od samego początku. CD Projekt informuje zatem, że gracze mogą napotkać pewne problemy – dlatego na ten moment nazywane jest to technologiczną wersją zapoznawczą:

To jest wizja przyszłości, którą chcemy się podzielić i zobowiązujemy się do dalszej pracy nad tą funkcją i jej ulepszania.

Jaką musicie mieć kartę graficzną, żeby cieszyć się nową aktualizacją?

Jak możemy dowiedzieć się z oficjalnego ogłoszenia Ray Tracing: Overdrive jest obecnie obsługiwane przez karty graficzne NVIDIA GeForce RTX z serii 40 (4070 Ti i nowsze), lecz zadziała również na NVIDIA GeForce RTX 3090 — z tym, że w tym przypadku trzeba pójść na kompromis w postaci 1080p i 30 klatek na sekundę. CD Projekt tłumaczy, że ponieważ jest to najnowocześniejsza funkcja, to do prawidłowego działania wymaga najwydajniejszego dostępnego sprzętu. Ray Tracing: Overdrive jest jednak sporym obciążeniem dla GPU, więc funkcja jest domyślnie wyłączona.

Jeśli macie w swoim komputerze inną kartę graficzną wspierającą ray tracing i posiadającą co najmniej 8 GB VRAM, CD Projekt RED i NVIDIA wprowadzili opcję renderowania pathtrace'owanych zrzutów ekranu w trybie fotograficznym. Jest to możliwe, bo renderowana jest tylko jedna klatka zamiast wielu klatek na sekundę, jak ma to miejsce podczas właściwej rozgrywki. Poniżej znajdziecie pełną listę nowości, które wprowadza patch 1.62.

Cyberpunk 2077 patch 1.62 — pełna lista zmian w nowej aktualizacji

Path Tracing: technologiczna wersja zapoznawcza

Przede wszystkim dodano preset Ray Tracing: Overdrive zawierający technologię path tracingu. Cały preset można włączyć, wchodząc w Ustawienia -> Grafika -> Szybkie ustawienia, a samą funkcję path tracingu, wchodząc w Ustawienia -> Grafika w sekcji ray tracingu.

Dodatkowo wprowadzono opcję renderowania pathtrace'owanych zrzutów ekranu w trybie fotograficznym dla innych kart graficznych wspierających ray tracing z co najmniej 8 GB VRAM. Path tracing dla trybu fotograficznego można włączyć, wchodząc w Ustawienia -> Grafika w sekcji ray tracingu. Jeśli karta graficzna ma więcej niż 8 GB VRAM, a opcja nie jest dostępna, to należy obniżyć rozdzielczość w grze. CD Projekt RED zaznacza, że należy pamiętać, iż im wyższa rozdzielczość i im słabsza karta graficzna, tym dłużej potrwa zrobienie zrzutu — od kilku sekund do nawet kilku minut. Funkcję path tracingu dla trybu fotograficznego można włączyć, wchodząc w Ustawienia -> Grafika w sekcji ray tracingu.

DLAA

Dodano NVIDIA DLAA, czyli tryb antyaliasingu oparty na sztucznej inteligencji, zaprojektowany w celu poprawy jakości obrazu. DLAA wymaga karty graficznej NVIDIA RTX. Opcję można włączyć, wchodząc w Ustawienia -> Grafika w sekcji NVIDIA DLSS.

Intel XeSS

Dodano obsługę Intel Xe Super Sampling 1.1, technologii upscalingu wykorzystującej uczenie maszynowe w celu zapewnienia lepszej wydajności przy wysokiej jakości obrazu. Opcję można włączyć w Ustawienia -> Grafika w sekcji Skalowanie rozdzielczości.

Ulepszenia trybu benchmark

Ulepszono tryb benchmarku, aby wyświetlał więcej informacji na ekranie wyników, w tym specyfikacje PC, wersję sterowników karty graficznej i wybrane ustawienia.

Jak oceniacie nową aktualizację? Czy należycie do grona szczęśliwców, którzy będą mogli zobaczyć Cyberpunka w nowej, odświeżonej wersji?

Źródło: Cyberpunk

Grafika wyróżniająca: CD Projekt RED