Gdzie składać życzenia świąteczne? Czy wciąż SMS jest najlepszy?

Gdzie składać życzenia świąteczne? W jaki sposób przekazać je rodzinie, bliższym i dalszym znajomym, czy też kolegom i koleżankom z pracy? To pytanie zadaję sobie przy okazji każdych większych świąt. Choć pierwszym skojarzeniem jest SMS, z pewnością nie jest to najlepsza forma.

Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia co roku wyglądają tak samo. Najpierw wielkie sprzątanie, potem wielkie zakupy, a następnie wielkie gotowanie. Wszystko po to, by spędzić kilka dni w towarzystwie osób najbliższych i w miłej atmosferze naładować akumulatory do dalszej pracy. Jednym z ostatnich etapów przygotowań, najczęściej realizowanym tuż przed samymi świętami, jest rozesłanie życzeń. Gdzie składać życzenia świąteczne? Czy wciąż to SMS jest najczęściej wykorzystywanym sposobem do tego, by wiadomość od nas dotarła do innych? Postanowiłem, że w tym roku zastanowię się nad tym dłuższą chwilę, a skoro tak, podzielę się z Wami moimi przemyśleniami.

Jak doskonale wiadomo, nie każdy lubi składać i otrzymywać życzenia. Dla niego odpowiedź na pytanie o to, gdzie składać życzenia świąteczne, zawsze będzie taka sama. Najlepiej nie robić tego wcale. Cóż, po części rozumiem taką postawę, ponieważ w gruncie rzeczy życzenia świąteczne nie są czymś szczególnie istotnym. Z reguły mają dokładnie tę samą treść, bo przecież nikomu nie chcemy życzyć źle. Życzymy sobie zdrowia, wszelkiej pomyślności, wyłącznie szczęśliwych chwil czy życia w dobrobycie. Dlaczego zatem regularnie wypowiadamy bądź wypisujemy praktycznie to samo?

Oczywiście chodzi tu o nic innego, jak tradycję. Czy nam się to podoba, czy nie, wieloletnia tradycja składania życzeń świątecznych to jeden z elementów naszej kultury, o którą przecież musimy dbać. To na nas spoczywa przekazanie kolejnym pokoleniom zwyczajów praktykowanych od lat, mimo że te wcale nie są potrzebne. Niepotrzebne nie znaczy jednak, że niemiłe. Życzenia świąteczne to wciąż wyraz pamięci o konkretnej osobie, a to już naprawdę konkretny gest. Sęk w tym, że nie każda forma życzeń świątecznych spełnia to kryterium. Gdzie składać życzenia świąteczne? Zastanówmy się nad tym przez chwilę.

Odliczanie do świąt skończone? Pora brać się za składanie życzeń!

Gdzie składać życzenia świąteczne? Idealne rozwiązanie jest tylko jedno

Choć istnieje wiele sposobów na przekazanie życzeń świątecznych, bezdyskusyjnie najlepszy jest tylko jeden. Niezależnie od tego, jaka technologia, serwis społecznościowy czy komunikator internetowy jest najmodniejszy w danym momencie, nic nie zastąpi życzeń przekazywanych osobiście. Choć przecież na żywo wypowiadamy te same słowa, wciąż odbieramy je zdecydowanie lepiej, niż gdybyśmy przekazali je w formie zdalnej. To bowiem nie tylko sama treść słów. To również ich brzmienie, ton głosu czy towarzyszące wymianie uprzejmości spojrzenia, gesty i uściski. Jak dla mnie nie ma wątpliwości co do tego, że życzenia świąteczne przekazane osobiście to te najlepsze.

Między innymi z tego powodu warto kontynuować tradycję świątecznych spotkań z osobami bliskimi. Co istotne, wcale nie mam tu na myśli świątecznych spotkań z najbliższą rodziną, na czele z wspólną wigilią. Te uznaję za oczywistość. Myślę o spotkaniach na terenie zakładów pracy, szkół, uczelni wyższych czy innych organizacji zrzeszających jakieś grono członków. Choć na pozór wydaje się to błahe i niepotrzebne, kilka chwil spędzonych we wspólnym gronie to zawsze okazja do tego, by spojrzeć na ludzi z naszego otoczenia nieco inaczej. Może znów szef będzie się przechwalał i zanudzał, może znów trzeba będzie znieść obecność osób, za którymi na co dzień nie przepadamy, jednak mimo wszystko warto. Warto choćby dlatego, by usłyszeć w cztery oczy te najprostsze, najbardziej banalne słowa: wesołych świąt.

Smartfon to bardzo pomocne narzędzie, gdy chodzi o składanie życzeń

Co z tym SMSem?

Zostawmy jednak osobiste składanie życzeń, o które często jest nam naprawdę trudno. Barierą okazuje się chociażby praca zdalna. Choć obecnie możemy obserwować, że coraz więcej firm decyduje się na powrót do biur, gdzieniegdzie wciąż wiodącą formą jest komunikacja zdalna. W takiej sytuacji, co naturalne, spotkanie twarzą w twarz raczej nie będzie możliwe. Co zrobić w takiej sytuacji? Gdzie składać życzenia świąteczne, gdy nie można zrobić tego osobiście? Jeszcze do niedawna odpowiedź była osobista. Wystarczyło wziąć do ręki telefon, wymyślić tekst życzeń bądź posłużyć się jednym z szablonów i gotowe. Wystarczy się podpisać, wybrać numer adresata i życzenia złożone. Szybko, wygodnie, bezproblemowo, ale ze sporymi ograniczeniami.

Wiadomo, przy pomocy typowego SMSa nie przekażemy obrazu czy dźwięku, a jego długość jest ograniczona. W przypadku niektórych relacji to jednak w zupełności wystarczy. Często mamy tak, że nie rozmawialiśmy z kimś przez cały rok. Kiedy przypomnieliśmy sobie o istnieniu tej osoby właśnie w święta, krótka wiadomość tekstowa może okazać się adekwatną formą do przekazania życzeń. Nie jest zatem tak, że stary, poczciwy SMS jest już zły i niemodny. Owszem, jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu otrzymywałem kilkadziesiąt, a czasem nawet ponad setkę SMSów z życzeniami świątecznymi, a obecnie to zaledwie kilkanaście sztuk, jednak przy tym gronie nadawców takie wiadomości również potrafią ucieszyć.

Mam wrażenie, że między innymi dzięki życzeniom świątecznym i okolicznościowym wiadomości SMS pozostaną z nami jeszcze przez przynajmniej kilka lat. Może i forma życzeń przekazywanych tą drogą jest prosta, jednak w wielu sytuacjach więcej po prostu nie trzeba. Nadal SMSy z życzeniami świątecznymi wywołują uśmiech i podejrzewam, że nie zmieni się to tak długo, jak długo standard SMS z nami pozostanie.

Życzenia świąteczne na kartce? To miły dodatek do upominku

Gdzie nie składać życzeń świątecznych?

Choć może to z mojej strony nadmierne czepianie się i zbędne narzekanie, mam pewne opory przed składaniem życzeń świątecznych w mediach społecznościowych. Nie mam tu na myśli wbudowanych komunikatorów, które co do zasady spełniają dokładnie tę samą rolę, co wiadomości SMS, a treści dostępne dla każdego, u kogo figurujemy na liście znajomych. Żeby była jasność, absolutnie nie sugeruję, że wrzucanie życzeń świątecznych w formie relacji czy wpisu na tablicy jest złe, bo w żadnym wypadku nie jest. Mam jednak nieodparte wrażenie, że brakuje im czegoś istotnego. Również kojarzą mi się z zupełnie czymś innym, niż wzajemną wymianą życzeń. O co konkretnie chodzi?

Jak wspomniałem na samym początku, tym, co najpiękniejsze w życzeniach, jest ich indywidualny charakter. Choć może używamy tych samych, gotowych formułek, wysyłamy je konkretnej osobie z myślą właśnie o niej. Często również otrzymujemy coś w zamian – życzenia płyną w drugą stronę. W przypadku życzeń publikowanych publicznie ten indywidualny charakter zanika. Widzimy piękne zdjęcie czy film, jednak nie znajdziemy tam życzeń kierowanych właśnie do nas. Swoją drogą, w jaki sposób mielibyśmy na nie odpowiedzieć? Czy reakcja łapką w górę bądź serduszkiem jest wystarczająca? Czy w takim razie powinniśmy wrzucić coś podobnego, by wymiana życzeń doszła do skutku?

Jeśli mam być szczery, taka forma życzeń wcale nie kojarzy mi się z rodziną, osobami bliskimi czy znajomymi. Pierwszym skojarzeniem są życzenia przekazywane przez polityków szczebla centralnego i lokalnego, niektóre organizacje czy firmy, które traktują życzenia świąteczne jako formę reklamy. Wchodząc na jeden z lokalnych portali internetowych, często zauważymy życzenia złożone przez włodarza danej gminy czy miejscowości. Życzenia składane w formie relacji wyglądają niemal identycznie. Cóż, chyba właśnie dlatego ich nie lubię.

Gdzie składać życzenia świąteczne? Osobiście i w cztery oczy zawsze najlepiej

Najważniejsza jest pamięć i dobre słowo

Jako podsumowanie kilku myśli wyrażonych powyżej, przychodzi mi do głowy tylko jedno. Gdzie składać życzenia świąteczne? To nie ma większego znaczenia. Wiadomo, najlepiej osobiście, jeśli nie ma takiej możliwości, korzystajmy z tego, co akurat mamy pod ręką. Nie liczy się bowiem to, w jakiej formie je przekażemy. Ważne jest zupełnie coś innego. W składaniu życzeń chodzi o podkreślenie faktu pamiętania o osobie, której te życzenia składamy. Mimo że czasem nie udało nam się zamienić ani jednego słowa w danym roku, ta pamięć wciąż się tli i pozostaje żywa. Skoro zaś kontaktujemy się z kimś, warto zrobić to z dobrym słowem. Najpiękniejsze w życzeniach jest to, że zawsze życzymy sobie czegoś dobrego. Choć najczęściej to najbardziej wyświechtane banały, więcej po prostu nie trzeba. Wystarczy tych kilka prostych słów, by wywołać uśmiech na czyjejś twarzy i przypomnieć o swojej obecności. To wszystko.

Życzenia świąteczne, choć błahe i niepozorne, pozostają cenną formą wyrażenia pamięci, dlatego warto kultywować tę tradycję. Starajmy się jednak, by były to życzenia osobiste, adresowane do konkretnej osoby, a nie bliżej nieokreślonego ogółu. Liczy się też to, by udzielić odpowiedzi bądź ją otrzymać. Nawet wtedy, gdy będzie to najpopularniejsze życzenie świąteczne, jakie istnieje: nawzajem ;).