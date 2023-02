Polacy emigrują do Hiszpanii. Strach przed wojną czy marzenia o cyfrowym nomadyzmie?

Co ważne Clicktrans.pl to nie jest przewoźnik, a taki agregator ogłoszeń - serwis, który łączący osoby czy firmy wysyłające duże przedmioty z przewoźnikami kursującymi w interesujących nadawców kierunkach - dobrym porównaniem będzie tu BlaBlaCar.

Raport Przeprowadzki 2022 powstał na bazie ponad 48 tys. zleceń przeprowadzkowych opublikowanych w serwisie Clicktrans.pl w latach 2011-2022.

Pierwszą zauważalną zmianą w porównaniu z danymi z 2021 roku, jest wicelider najchętniej wybieranego przez Polaków kierunku przeprowadzek. Do tej pory była do Wielka Brytania (a w latach 2012 do 2020 roku lider), jednak w ubiegłym roku znacząco wzrosła liczba przeprowadzek do Hiszpanii, i to ten kraj zajmuje obecnie drugie miejsce za Niemcami.



Michał Brzeziński, CEO Clicktrans:

Wzrost zainteresowania tym kierunkiem wynikać może z atrakcyjnych cen nieruchomości, stosunkowo niskich kosztów życia i ciepłego, przyjaznego klimatu. Poza tym wielu pracowników pozostało przy formie pracy zdalnej mimo zniesienia pandemicznych obostrzeń.

W zestawieniu tym znalazła się jeszcze Holandia i Francja, ale bez znaczących różnic w udziale w porównaniu z rokiem 2021.

Bardziej znacząca i zastanawiająca jest różnica w stosunku wyjazdów z Polski do powrotów do kraju. Okazuje się, że w ostatnich latach udział wyprowadzek z Polski odpowiadał za 25% do 29% przeprowadzek, a w 2022 roku podskoczył aż do 42%. Co świadczy o tym, że dużo chętniej wyprowadzamy się za granicę.



Michał Brzeziński:

Coraz więcej ludzi decyduje się na wyemigrowanie z Polski. Na to zjawisko mogła wpłynąć zarówno popularyzacja pracy zdalnej, sytuacja makroekonomieczna oraz lęk o bezpieczeństwo związany z wojną w Ukrainie. Z perspektywy Polski, jeśli ta tendencja się utrzyma, na pewno powinna być to alarmująca wiadomość.

A co z powrotami do kraju? Wyraźnie spadł udział powrotów do Polski z Wielkiej Brytanii, która jeszcze w 2021 roku była liderem w tej kategorii. W zeszłym roku na pierwsze miejsce wskoczyły Niemcy, a podium zamyka Holandia.



Zerknijmy jeszcze na koszty takich przeprowadzek. Dla porównania, przeprowadzka krajowa kosztowała w 2021 średnio 607 zł i wzrosła o 26% do 763 zł w 2022 roku. Z kolei średnia cena przeprowadzki z Polski za granicę wzrosła aż o 39% do poziomu ponad 3,1 tys. zł, a powrót tylko o 18% do ponad 2,5 tys. zł.



Najdroższy kierunek wyprowadzki to oczywiście najdalej położona Hiszpania - w zeszłym roku średni koszt przeprowadzki do tego kraju z Polski wyniósł 6,3 tys. zł.

Najdroższe kierunki i wzrosty cen w porównaniu z rokiem 2021:

Polska - Hiszpania (+1192 zł)

Polska - Francja (+936 zł)

Polska - Wielka Brytania (+801 zł)

Polska - Niemcy (+768 zł)

Polska - Belgia (+607 zł)

Polska - Holandia (+353 zł)

Podobna kolejność jest w przypadku przeprowadzek do Polski, ale bez takich wzrostów w porównaniu z rokiem 2021:



Hiszpania - Polska (+451 zł)

Francja - Polska (+810 zł)

Włochy - Polska (+157 zł)

Wielka Brytania - Polska (+251 zł)

Niemcy - Polska (+536 zł)

Holandia - Polska (+464 zł)

Źródło: Clicktrans.pl

