Gdzie oglądać F1 w Polsce? Mamy w zasadzie tylko dwie opcje

Gdzie oglądać F1 w Polsce?

Popularność Formuły 1 w Polsce ma pewne wahania. W czasach gdy występował w niej Robert Kubica cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, dzięki czemu wyścigi były dostępne zazwyczaj w jednej z prywatnych telewizji. W ostatnich latach prawa do pokazywania F1 w Polsce wykupiło jednak Viaplay i teraz aby móc śledzić poczynania kierowców trzeba wykupić dodatkową subskrypcję. Sporo mówiło się o tym, że w związku z ograniczeniem swojej działalności, Viaplay może odsprzedać część praw, ale w tym roku to jeszcze nie na nastąpi i jeśli macie ochotę na F1 z polskim komentarzem to niestety będziecie musieli sporo zapłacić.

Viaplay oferuje obecnie trzy pakiety dostępowe do swojej oferty, ale w odróżnieniu od innych VOD, nie różnicują one klientów ze względu na jakość obrazu czy wyświetlanie reklam, ale ze względu na dostęp do konkretnych treści. Filmy, seriale i bajki dostępne są za 15 zł/miesiąc, jeśli chcecie mieć również dostęp do sportu to trzeba zapłacić już 40 zł miesięcznie. Niestety tylko w najwyższym pakiecie - Viaplay Total, zawarte są tzw. sporty premium, czyli KSW, Premier League oraz właśnie Formuła 1. Ten pakiet kosztuje 55 zł miesięcznie, czyli na przestrzenia całego sezonu F1, który w tym roku trwa od 2 marca do 8 grudnia, trzeba zapłacić 550 zł. Można też wykupić pakiet na rok z góry za 528 złotych (44 zł/miesiąc), ale jeśli zależy wam tylko na F1 to wielkiej oszczędności z tego tytułu nie ma.

F1 TV Pro - taniej, ale z angielskim komentarzem

Drugą opcją dostępną w Polsce jest kupno dostępu do serwisu F1 TV Pro oferowanego przez Liberty Media, właściciela całej F1. Standardowa cena to 59,99 euro za rok lub 7,49 euro za miesiąc, ale obecnie w ramach przedsezonowej promocji można wykupić dostęp do usługi na nowym koncie za 50,99 euro na rok. Nie jest to tak dobra oferta jak w latach poprzednich, gdzie zniżka sięgała 20% i była dostępna również dla starych kont, ale i tak jest wyraźnie taniej niż w Viaplay. Przeliczając na złotówki po dzisiejszym kursie, promocyjny dostęp na rok kosztuje około 220 złotych, a standardowa cena to mniej więcej 260 zł. Jest wyraźnie taniej niż w Viaplay, ale też mamy dostęp tylko do F1/F2/F3 i Porsche Supercup, a w Skandynawowie oferują jeszcze piłkę nożną. Wadą może być też angielski komentarz, ale tylko ze względu na język, bo jakościowo stoi na bardzo wysokim poziomie.

F1 TV Pro to świetna opcja dla fanów Formuły 1, bo daje dostęp nie tylko do treningów, kwalifikacji i wyścigów, ale również podgląd na kamery z bolidów zawodników, transmisji radiowych oraz szczegółowych czasów na żywo. Co więcej mamy też możliwość obejrzenia archiwalnych wyścigów. Stream z tej usługi możemy oglądać na komputerze, tablecie lub smartfonie, a teraz również na telewizorach wyposażonych w system Google TV, Roku, FireTV lub Apple TV. Jakość obrazu to co prawda tylko 1080p, ale nie można narzekać na bitrate i samą realizację transmisji. Jeśli chcecie skorzystać z promocji to trzeba się śpieszyć, niższa cena - 50,99 euro obowiązuje tylko do jutra, 25 lutego 2024.