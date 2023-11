Schowek w smartfonie – wykorzystaj maksymalny potencjał tego narzędzia

Schowek, znany również jako "clipboard" to narzędzie dostępne w większości systemów operacyjnych, które umożliwia przechowywanie i przenoszenie treści, takie jak tekst, obrazy czy linki, pomiędzy folderami lub różnymi aplikacjami – zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na komputerach. To przydatne narzędzie, które ułatwia zarządzanie danymi i treściami, a także pozwala na efektywne kopiowanie i wklejanie informacji. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się schowkowi w telefonach z Androidem i iPhone'ach oraz dowiemy się, jak można go wykorzystać w codziennym życiu.

Gdzie jest schowek w telefonie?

Kiedy kopiujesz jakiś fragment tekstu, nie trafia on do czarnej dziury. Dane, które czekają na umieszczenie w innej lokalizacji, lądują w schowku. To narzędzie, które jest zazwyczaj niewidoczne, ale warto wiedzieć, że systemy operacyjne oferują taką "szufladkę".

Choć używamy go niemal codziennie, schowek często pozostaje w cieniu innych funkcji naszych smartfonów. Niemniej jednak stanowi on kluczowy element ułatwiający zarządzanie danymi i treściami w urządzeniach mobilnych. To miejsce, w którym możemy przechowywać skopiowany tekst, obrazy, linki czy inne informacje, aby później skorzystać z nich w innej aplikacji. Ten artykuł pomoże w pełni wykorzystać potencjał tego wirtualnego magazynu na kopiowane informacje i dane.

Co to jest schowek w smartfonie?

"Clipboard" to rodzaj tymczasowego schowka, w którym można przechowywać różne rodzaje danych, takich jak tekst, obrazy czy linki. Działa on na zasadzie kopiuj-wklej, umożliwiając użytkownikom przenoszenie treści z jednej aplikacji i umieszczanie jej w innym miejscu na urządzeniu. Dzięki temu narzędziu możemy z łatwością przenosić informacje między aplikacjami bez konieczności ich wielokrotnego przepisywania.

Źródło: Depositphotos

Schowek w telefonie z Androidem — do czego się przydaje?

Jeśli jesteś użytkownikiem telefonu z systemem Android, być może zadałeś(-aś) sobie kiedyś pytanie: "Gdzie jest schowek w moim telefonie? Dokąd trafiają te informacje?!". Funkcja schowka w urządzeniach z Androidem jest dosyć intuicyjna i dostępna w większości aplikacji. Aby skopiować tekst, wystarczy zaznaczyć go i wybrać opcję "Kopiuj". Następnie możesz wkleić ten tekst w innym miejscu, wybierając "Wklej".

Jednak warto wiedzieć, że Android oferuje także dodatkowe narzędzia związane ze schowkiem. Dla przykładu niektóre klawiatury na Androidzie mają wbudowany schowek, który umożliwia przechowywanie kilku pozycji naraz. Możemy wówczas przenosić dane i informacje, w przypadku których skorzystaliśmy z funkcji "kopiuj" kilka "ruchów" do tyłu. Skopiowane informacje czekają wówczas w kolejce na uporządkowanie.

Aplikacje rozszerzające możliwości schowka: Clipper i Clipboard Manager

Jeśli chcesz rozszerzyć możliwości schowka w telefonie z Androidem, istnieją specjalne aplikacje dostępne w Google Play Store, takie jak "Clipper" i "Clipboard Manager". Te narzędzia umożliwiają zaawansowane zarządzanie schowkiem. Możesz przechowywać więcej niż jedną pozycję w schowku i tworzyć listy ulubionych pozycji.

Gdzie jest schowek w iPhonie?

Na iPhone'ach schowek działa w podobny sposób, ale nie mamy tu możliwości przejścia do tej wirtualnej przestrzeni. Użytkownik systemu iOS nie ma możliwości zajrzenia do zawartości schowka. Kopiowanie i wklejanie odbywa się tylko w tle. Jeśli chcemy przenieść gdzieś fragment tekstu, możemy jedynie wkleić go do aplikacji Notatki, aby sprawdzić, z jaką treścią mamy do czynienia.

Jak korzystać ze schowka na iPhonie?

Domyślny schowek na iPhonie umożliwia przechowywanie tylko jednej pozycji na raz. Jest to zwykle ostatnio skopiowany lub wcięty tekst. Jeśli chcesz skopiować kolejny fragment, wcześniej skopiowana treść zostanie nadpisana. Jednak istnieją również aplikacje dostępne w App Store, które pozwalają na rozszerzenie możliwości schowka. Dodatkowe funkcje oferują takie narzędzia jak: Paste, CLIP+, iPaste, Copy Better, SnipNotes, Anybuffer, Yoink oraz Clipboard.

Podsumowując, schowek, mimo że nie rzuca się w oczy, jest bardzo przydatnym narzędziem dostępnym w smartfonach. Jeśli chcesz w pełni wykorzystać możliwości tej funkcji, warto sięgnąć po dodatkowe aplikacje.