Najwięcej nie oznacza najlepiej? Gdzie jest najwięcej, a gdzie są najlepsze filmy i seriale

Dzięki raportowi serwisu Surfshark można wygodnie sprawdzić, jak bardzo różni się oferta Netfliksa na świecie – i pod względem sumarycznej liczby tytułów, jak i przy poszczególnych produkcjach, do których prawa nie zostały przez Netfliksa nabyte. Nikogo nie powinno dziwić, że najwięcej tytułów znajduje się w amerykańskim katalogu serwisu 5879 (4035 filmów i 1844 seriali). Pod względem liczby filmów przoduje natomiast Kanada, gdzie widzowie mają do wyboru aż 4043 filmy. Skoro patrzymy na szczyt statystyk, to zerknijmy też na sam dół, gdzie znajduje się Gruzja – 2116 produkcji, w tym 1388 filmów i 728 seriali). Polska znajduje się w środku stawki z 3398 tytułami – 2317 filmów i 1081 seriali.

Zobacz też: Netflix i pokręcone perypetie uratowanych seriali. Czy Lucyfer i Hannibal wrócą?

Ale sama liczba tytułów nie stanowi wcale o tym, że widzowie dysponują dostępem do najlepszych treści. Oczywiście branie pod uwagę średnich ocen filmów oraz seriali, by następnie sprawdzić kolejną średnią nie jest w pełni miarodajny sposobem na ocenę katalogu, ale jest to najbardziej obiektywna metoda. W tym zestawieniu najsłabiej wypadają… Stany Zjednoczone i Kanada ze średnią ocen z IMDb na poziomie 6,95. Różnice nie są zbyt znaczące, bo liderami w tym rankingu są cztery rynki: rosyjski, ukraiński, portugalski i azerbejdżański ze średnią 7,13.

Na tym wykresie Polska uplasowała się w środkowej części ze średnią 6,98. W przypadku ocen z serwisu Metacritic, gdzie prym wiodą recenzje krytyków, najsłabiej wypada oferta z Kanady (61,4), a najlepiej z… Ukrainy i Gruzji z wynikiem 65,3. O ile w przypadku drugiego z krajów przyczyny można by upatrywać w niewielkiej liczbie dostępnych tytułów (2117), o tyle w pierwszym Netflix oferuje aż 4640, więc nie jest to wcale regułą. Średnia ocen produkcji dostępnych w Polsce wynosi natomiast 64 – jesteśmy w czołówce.

Najlepiej nagradzane filmy i seriale na Netflix – gdzie je obejrzymy na Netflix?

Pewnymi wyznacznikami dla branży filmowej i serialowej są nagrody. Dlatego pod uwagę też wzięto produkcje, które są dostępne w wybranych krajach na Netflix, a które zdobyły Oscara oraz nagrody Emmy. W tych rankingach prowadzi Korea Południowa – aż 109 filmów z Oscarami w ofercie. Na drugim miejscu jest Szwajcaria, gdzie jest ich o 24 mniej. Jeśli o seriale chodzi, to najlepiej wypada katalog w Tajlandii, Malezji, Korei Południowej, Filipinach, Indonezji i Singapurze – 35 nagrodzonych seriali w ofercie.

W drugiej z kategorii Polska wcale nie ma się czego wstydzić, ponieważ możemy obejrzeć aż 29 nagradzanych seriali. Nieco słabiej wypadamy natomiast w zestawieniu Oscarowym, bo w polskiej ofercie Netfliksa są tylko 54 nagrodzone statuetkami Akademii filmy (najsłabiej wypada Mołdawia z 36 tytułami). Ciekawą informacją jest też dostępność wybranych tytułów, do których Netflix zdołał zabezpieczyć prawa w wielu, ale nie we wszystkich krajach. Popatrzcie na mapki dostępności „Pulp Fiction”, „Skazani na Shawshank” oraz seriali „Breaking Bad” i „Przyjaciele”.

Jaki kraj, taki Netflix? Nie do końca

Rozbieżność w ofercie Netfliksa w różnych krajach na świecie to żadne zaskoczenie i warto pamiętać, że powyższe dane nie pozostaną niezmienne. Każdego miesiąca w katalogu Netfliksa pojawiają się nowe tytuły, a inne znikają, dlatego można śmiało zakładać, że za kilka miesięcy w rankingach doszłoby do pewnych przetasowań. Nie wiadomo jak dużych, bo część umów może obowiązywać przez następne lata, inne wygasną już za kilka tygodni. Jest to niezwykle zmienny rynek.

Czytaj też: Premiery na Netflix w czerwcu – lista nowych filmów i seriali

Na stronie Flixwatch.co możecie wygodnie przejrzeć najlepsze i najpopularniejsze seriale oraz filmy na Netflix poszczególnych krajach.