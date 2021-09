Autogaz ma jedną niepodważalną zaletę, jest znacznie tańszy niż benzyna. Przynajmniej jak do tej pory, bo w ostatnich tygodniach sytuacja na stacjach LPG jest bardzo dynamiczna. Ceny wzrosły do wartości ostatnio widzianych w 2012 roku.

Autogaz najdroższy od 9 lat

Według analiz branżowego portalu e-petrol.pl ceny autogazu na stacjach w Polsce są obecnie najwyższe od 2012 roku, a niewiele brakuje żeby osiągnęły rekordową wartość od czasu gdy zbierane są takie informacje. Obecnie średnia cena na stacjach benzynowych to 2,77 zł/l, czyli tylko o 10 groszy mniej niż rekord - 2,87 zł/l odnotowany w 2012 roku. Co więcej w Polsce można już znaleźć stacje, które sprzedają gaz w cenie zbliżonej do 3 zł/l i w najbliższych tygodniach trudno oczekiwać aby trend ten miał się odwrócić. Mimo ostatnich podwyżek, LPG nadal jest blisko o połowę tańsze od benzyny, ale montaż instalacji w swoim samochodzie trzeba dzisiaj mocniej przemyśleć.

Na koniec 2019 roku w Polsce było zarejestrowanych ponad 2 670 000 samochodów wyposażonych w instalację LPG. To około 14,5% wszystkich jeżdżących po naszym kraju pojazdów. Szczerze powiedziawszy zanim sprawdziłem te dane, byłem przekonany, że takich aut jest w Polsce znacznie więcej. Ich liczba rośnie jednak coraz wolniej. W 2012 było ich nieco ponad 2,5 mln, czyli w przez 7 lat przybyło zaledwie 170 tys. takich samochodów. Nie powinno to dziwić, w tym czasie mieliśmy renesans silników diesla w autach sprowadzanych, a większość nowych samochodów sprzedawanych jest z silnikami z wtryskiem bezpośrednim. Taka konstrukcja sprawia, że instalacja LPG jest droga (od kilku do nawet 10 tys. zł), a i tak wymaga dotrysku benzyny do cylindra, przez co jest mniej ekonomiczna.

Gdy dodamy do całego równania jeszcze fakt, że auta napędzane gazem wymagają droższych przeglądów, serwisowania i nie wszędzie mogą zaparkować, to czasami argument ekonomiczny nie wystarcza. Poza tym, żeby koszt instalacji zwrócił się w racjonalnym terminie konieczne jest robienie dużych przebiegów. Na krótkich trasach może to być znacznie trudniejsze bo zazwyczaj auta napędzane gazem przez pierwsze kilometry i tak korzystają z benzyny. Nie ma też żadnych korzyści z tego, że gaz jest paliwem bardziej ekonomicznym, UE promuje dzisiaj tylko pojazdy elektryczne.

Dlaczego ceny gazu LPG ciągle rosną?

Ceny autogazu zaczęły rosnąć 2 miesiące temu gdy Unia Europejska nałożyła na Białoruś sankcje zabraniające importu tego paliwa z tego kraju. Swoją cegiełkę dołożyła również Rosja, która podniosła od września cło eksportowe na LPG z niespełna 10, na 69,9 USD za tonę, czyli o 600%. Ma to co prawda niewielkie przełożenie na cenę jednego litra tego paliwa (ok. 5 groszy), ale w tym wypadku każdy grosz się liczy. Wiele wskazuje na to, że jeszcze we wrześniu zobaczymy na stacjach cenę ponad 3 zł/l gazu LPG.