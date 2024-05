Popularny zegarek Garmin teraz w niższej cenie. W sam raz na lato!

Jeśli letnie temperatury i długie dnie planujesz wykorzystać aktywnie, by popracować nad swoją kondycją, ta promocja jest właśnie dla Ciebie. Zegarek Garmin Venu 2 Plus, który w ofercie amerykańskiego producenta jest absolutnym bestsellerem, można teraz kupić znacznie taniej.

Co warto wiedzieć o zegarku Garmin Venu 2 Plus i dlaczego warto go kupić? Producent wyposażył go w wyświetlacz o średnicy 43 mm, wsparcie dla płatności Garmin Pay i wydajną baterię. Zgodnie z deklaracjami Garmina, zegarek ten jest w stanie wytrzymać na baterii nawet przez 9 dni. Oprócz tego wszystko to, czego od sportowego zegarka można wymagać. Jest GPS, pulsometr, mnóstwo trybów treningowych i funkcje służące monitorowaniu zdrowia. Nie zabrakło również wsparcia ze strony funkcjonalnej aplikacji, jaką jest Garmin Connect.

Największym atutem zegarka jest jednak to, jak wygląda. Mimo obecności zaawansowanych funkcji sportowych nie zdradza swojego przeznaczenia. To skromny, uniwersalny smartwatch, który dobrze prezentuje się na nadgarstku.

W jednym z polskich sklepów internetowych właśnie pojawiła się promocja, w ramach której zegarek ten można kupić znacznie taniej. Oto jej szczegóły.

Garmin Venu 2 Plus w promocji na Media Expert

Typowa cena detaliczna zegarka Garmin Venu 2 Plus to 1649 złotych. Można jednak znaleźć go nieco taniej, za około 1500 złotych. Prawdziwa okazja dostępna jest jednak tylko w sklepie Media Expert. Posługując się kodem rabatowym, cenę Garmina Venu 2 Plus możemy obniżyć do 1199 złotych.

Jak to zrobić? Wystarczy przejść na stronę sklepu, korzystając z tego linku, a na etapie finalizowania płatności posłużyć się kodem rabatowym MP2405-270624.

Promocja na popularny zegarek sportowy (choć nie tylko dla sportowców) trwa do 27 czerwca. To ponad miesiąc czasu na podjęcie decyzji. Garmin Venu 2 Plus za 1199 złotych to z pewnością zegarek warty rozważenia.