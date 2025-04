Garmin Forerunner 970 zadebiutuje już na dniach. Co nowego wniesie?

Seria zegarków Forerunner od Garmina to urządzenia stworzone przede wszystkim z myślą o biegaczach. Z jednej strony topowy model pokroju Forerunner 965 oferuje niemal to samo co flagowe urządzenie Epix 2/Fenix 8 (ekran AMOLED, mapy, szczegółowe statystyki biegów), ale przy tym zamknięty jest w bardziej sportowej i lżejszej obudowie. Ostatnie modele Forerunnerów debiutowały w marcu 2023 roku, więc już najwyższa pora na następców i wygląda na to, że wreszcie się ich doczekamy.

Forerunner 970 tuż za rogiem

Co jednak może być zaskakujące, nowy model przybierze nazwę Forerunner 970/270, a nie 975/265 na co wskazywałaby analogia do poprzedników. Tak przynamniej wynika z ostatnich przecieków. Na tajwańskiej stronie Garmina pojawił się formularz gwarancyjny dla zegarka Forerunner 970, co wskazuje jednoznacznie jakie oznaczenie przyjmie ten model. Jest co prawda jeszcze mała szansa na to, że Garmin rozdzieli serię Forerunner na modele z ekranami MIP (970) i AMOLED (975), ale to póki co to tylko moje spekulacje. Wiele wskazuje na to, że nowe modele będą dostępne już tylko w wersji AMOLED.

Garmin Forerunner 965

Jakich innych zmian oczekujemy w Forerunnerze? Przede wszystkim powinien pojawić się tutaj najnowszy sensor - Garmin Elevate 5, który obecny jest już między innymi w zegarkach Fenix 8, Venu 3 czy Fenix 7 Pro. Oznacza to między innymi możliwość wykonania EKG, a także dokładniejsze odczyty tętna czy natlenienia krwi. Trudno oczekiwać aby wyświetlacz miał być lepszy niż w serii Fenix 8. Forerunner utrzyma też zapewne sportową, lekką obudowę, 5 przycisków, a być może zyska głośnik i mikrofon pozwalający na prowadzenie rozmów (przynajmniej w wersji 970).

Nie są to zapewne zmiany, które miałyby przekonać wiele osób do zmiany zegarka, ale nie jest wykluczone, że Garmin czymś nas zaskoczy. Premiera nowych modeli zegarków może mieć miejsce już w ciągu kilku najbliższych dni. Niestety z Garminem nigdy nic nie wiadomo, bo nie trzyma się ani konkretnych planów wydawniczych, ani nie organizuje dedykowanych wydarzeń, na których prezentuje swoje urządzenia. Pozostaje nam się tylko uzbroić w cierpliwość.