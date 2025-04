Garmin Vivoactive 6 już oficjalnie. Stary czujnik, ale też stara cena

Garmin właśnie pokazała światu swój najnowszy smartwatch – Vivoactive 6. To inteligentny zegarek, który ma stać się osobistym asystentem w dbaniu o kondycję i pozwolić na lepsze zrozumienie sygnałów wysyłanych przez ciało. Na pierwszy rzut oka wiele się nie zmieniło, nadal mamy ekran AMOLED, kopertę 42 mm oraz baterię, która pozwoli na 11 dni działania bez ładowania.

Reklama

Garmin Vivoactive 6 bez tajemnic

Jedną z głównych zalet jakimi Garmin reklamuje Vivoactive 6 inteligentny budzik, który wybiera porę budzenia w zależności od fazy snu. Już to może poniekąd świadczyć o tym, że zmian względem poprzednika nie ma zbyt wiele. Nowy model, podobnie jak poprzednik serwuje też rano spersonalizowany poranny raport. Znajdziemy w nim podsumowanie jakości snu, informację o poziomie energii (Body Battery), a także dane o regeneracji i gotowości organizmu na wyzwania dnia.

Jeśli lubicie ruch, to Vivoactive 6 stanie się świetnym partnerem treningowym. Zegarek oferuje dostęp do ponad 80 różnych aktywności sportowych – takich jak spacer, bieganie, jazda na rowerze, pływanie, czy nowe treningi mobility poprawiające mobilność. W aplikacji Garmin Connect czekają też gotowe zestawy ćwiczeń siłowych, HIIT, jogi czy pilatesu. Zegarek daje dostęp do funkcji Garmin Coach, która dostosuje plan treningowy do naszych celów i wspiera funkcje Pace Pro, która przydaje się podczas wyścigów. Oczywiście zegarek śledzi też podstawowe parametry jak kroki, spalone kalorie czy minuty intensywnej aktywności.

Vivoactive 6 to jednak nie tylko zegarek sportowy. To także wygodny smartwatch, którego dużą zaletą jest ładny i czytelny ekran. Będziesz zawsze na bieżąco dzięki powiadomieniom z telefonu – zobaczysz SMS-y, e-maile i alerty z aplikacji. Jeśli korzystasz z telefonu z Androidem, możesz nawet szybko odpisać na wiadomość prosto z nadgarstka przy pomocy klawiatury ekranowej. Zegarek obsługuje też płatności Garmin Pay oraz aplikacje muzyczne takie jak Spotify, Deezer czy Amazon Music (wymagana subskrypcja). Nie zapomniano też o bezpieczeństwie – w razie potrzeby łatwo wyślesz swoją lokalizację do wybranych kontaktów (pod warunkiem, że masz przy sobie telefon ;-)).

Garmin Vivoactive 6 tylko nieznacznie różni się od swojego poprzednika. Nadal mamy tu delikatną aluminiową ramkę i przyjemny w dotyku silikonowy pasek. Pojawiły się za to nowe kolory, poza klasycznym czarnym (Black/Slate), mamy kremowy ze złotymi akcentami (Bone/Lunar Gold), zielony (Jasper Green) lub delikatny różowy (Pink Dawn). Zegarek będzie dostępny w sklepach już od 4 kwietnia. Jego sugerowana cena detaliczna została ustalona na 1419 zł, czyli podobnie jak poprzednik w dniu premiery. Poprzedni model zniknął już ze strony Garmina, ale w sklepach można go obecnie nadal kupić w cenie poniżej 1000 złotych.