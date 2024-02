To będzie najtańszy zegarek Garmina z AMOLED, warto poczekać

Garmin Forerunner 165 z AMOLED

Bazowe zegarki z serii Forerunner 55 debiutowały już grubo ponad 2 lata temu i mimo swojej całkiem atrakcyjnej ceny (~700 zł) odstają już nieco od konkurencji, głównie za sprawą małego wyświetlacza MIPS. Wygląda jednak na to, że amerykańska firma szykuje następców pod postacią zegarków Forerunner 165. Tak przynajmniej wynika z najnowszych przecieków i informacji jakie przypadkowo udało się znaleźć na stronie producenta. Nowy model zapewne nie zastąpi najtańszych zegarków, ale będzie ciekawym uzupełnieniem tej serii. Patrząc na opublikowaną specyfikację, będzie to praktycznie kopia Vivoactive 5, ale prawdopodobnie w nieco niższej cenie.

Forerunner 165 dostępny będzie w dwóch wersjach oraz przynajmniej czterech kolorach. Model z dopiskiem Music zostanie po prostu wyposażony w dodatkową pamięć (4 GB), do której można wgrać muzykę np. z aplikacji Spotify. Poza tym oba modele mają mieć identyczną specyfikację, na którą składa się przede wszystkim sporych rozmiarów (1,2 cala średnicy) wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 390 x 390 pikseli oraz sensor Elevate V4. Dzięki temu zegarek pozwoli nie tylko na pomiar tętna, ale również natlenienia krwi (SpO2), zmienności tętna (HRV) czy danych wydolnościowych jak VO2Max czy dynamiki/mocy biegu. Co więcej w odróżnieniu od bardziej fitnessowego Vivoactive 5 będzie też posiadał wbudowany barometr, który pozwoli mierzyć pokonaną wysokość i piętra.

Garmin Forerunner 165 ma być zamknięty w kopercie o średnicy 43 mm i grubości 11,6 mm, czyli w całkiem uniwersalnym rozmiarze. Według zapowiedzi producenta bateria ma pozwolić na 11 dni pracy, czyli nieco mniej niż w modelach z ekranem MIPS. Jeśli będziecie chcieli korzystać ze śledzenia GPS to czas pracy skróci się do 17-19 godzin, a odtwarzanie muzyki zabierze kolejne ponad 10 godzin. Przy standardowym użytkowaniu powinno to pozwolić na ładowanie raz na 5-7 dni, w zależności od liczby i rodzaju naszych treningów. Nie ma jeszcze oficjalnych danych na temat ceny, ale spekuluje się o kwocie około 280 euro, czyli nieco mniejszej niż Vivoactive 5 (299 euro). W Polsce przełoży się ta zapewne na cenę w okolicy 1200 zł.

źródło: Fitness Tracker