Polski gaming rośnie jak na drożdżach. Na te gry wydajemy najwięcej

Branża gamingowa w Polsce od lat nie ma powodów do narzekania. Mamy świetnych i rozpoznawalnych na arenie międzynarodowej developerów, aktywne community oraz odnoszących sukcesy zawodników e-sportowych. Nic nie zapowiada zmiany tego trendu na gorsze – wręcz przeciwnie. Z badań przeprowadzonych przez PMR Market Experts wynika, że Polacy chętniej wydawać będą pieniądze na gry i konsole.

Na jakie gry Polacy wydają najwięcej?

Strzelałbym, że na popularne gry free to play, pokroju League of Legends czy Counter Strike, ale według badaczy z PMR Market Experts to gry mobilne zachęcaja Polaków do największych wydatków. Motywatorem ma być w tym przypadku dostępność tytułów i fakt, że do uruchomienia większości gier mobilnych nie potrzeba sprzętu z najwyższej póki – za wydatkami przeznaczonymi na ten typ rozgrywki opowiedziało się 36% respondentów.

Na drugim miejscu znalazły się gry na PC, a podium zamykają konsole w rozumieniu ogólnym. Co ciekawe nie na długo, bo według prognoz liczba konsol w gospodarstwach domowych ma się zwiększać. Szacuje się, że przekroczy 3 miliony do 2029 roku.

Struktura wydatków znajduje odzwierciedlenie w liczbie graczy korzystających z poszczególnych formatów gier. Obecnie najwięcej pasjonatów wirtualnego świata sięga w Polsce po gry mobilne. Jednak to gry na konsole zanotowały największy wzrost w 2023 roku – blisko 10% w porównaniu do 2022. Jeśli trend, który aktualnie obserwujemy się utrzyma, to nasz rodzimy rynek będzie bardziej „konsolowy” niż „pecetowy”. Warto jednak podkreślić, że ten drugi pozostanie stabilny, dzięki tzw. „heavy userom”, czyli wiernym konsumentom – Paweł Olszynka, ICT Business Unit Director w PMR Market Experts

Jak często gramy w gry i dlaczego chmura wciąż brzmi egzotycznie?

Cóż, to zależy od platformy. Ponownie weźmy na warsztat gry mobilne – 39% badanych zeznało, że gra codziennie lub prawie codziennie, co znów wynikać może z łatwej dostępności i faktu nieustannego posiadania smartfona w kieszeni. Czas na pecetowe granie respondenci znajdują kilka razy w tygodniu, a przed konsolą zasiadają zaledwie pare razy w miesiącu – codzienną grę na konsoli zadeklarowało tylko 10% badanych.

Ta mniejsza częstotliwość wynika z faktu, że zarówno gry na PC, jak i konsole wymagają od użytkowników większego zaangażowania, a jedna sesja trwa statystycznie o wiele dłużej niż te szybsze na telefonie – dodaje Paweł Olszynka.

A co graniem w chmurze? To przecież szybko rozwijająca się dziedzina gamingu. Owszem, ale nasza infrastruktura sieciowa wciąż nie nadaje się do zapewnienia idealnych wrażeń. Regularne korzystanie z chmury zadeklarowało 12% badanych, a 31% wyraziło zainteresowanie tym rozwiązaniem. Problemem w rozpowszechnianiu idei grania w chmurze jest też stosunkowo wysoka cena za abonamenty – darmowe rozwiązania są zaś na ten moment zbyt wybrakowane, by można było mówić o mocniejszym wejściu w mainstream. Co ciekawe jednak w badaniu PMR Market Experts wyszło na jaw, że 1/5 badanych korzysta z darmowych wersji i nie potrzebuje płatnych opcji – to jednak kategoria niedzielnych graczy.

