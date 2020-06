Przed nami pierwszy w tym roku, w pełni wakacyjny miesiąc z grami pochodzącymi z usługi Xbox Live Games With Gold. Czerwiec był dość przeciętny, a jedyną grą, która według mnie zasługiwała na uwagę jest Shantae and the Pirate’s Curse — kolejna odsłona bardzo dobrego cyklu „metroidvanii” zapewniająca długie godziny świetnej rozgrywki. Do tego Destroy All Humans! i Sine Mora z Xbox 360, które do kont przypiszecie do końca miesiąca oraz przygodowa „czytanka” Coffee Talk dostępna do połowy lipca. Jakie gry Microsoft przygotował dla subskrybentów swojej płatnej usługi Xbox Live Gold na przyszły miesiąc?

Na pierwszy ogień idzie WRC 8 FIA World Rally Championship — licencjonowana wyścigówka z nowym trybem kariery, zmiennymi warunkami pogodowymi, 50 zespołami z 14 krajów, rajdami i odcinkami specjalnymi z sezonu 2019 oraz trybem rozgrywki online. Gra będzie dostępna przez cały miesiąc. Dunk Lords dostępne od 16 lipca do 15 sierpnia to luźne podejście do tematu koszykówki. Na korcie rozgrywane są mecze, w którym biorą udział dwie drużyny po dwóch zawodników. Jednak oprócz zdobywania kolejnych punktów, okładają się nawzajem starając się przejąć piłkę.

Xbox Live Games With Gold w lipcu. Gry na Xbox One i Xbox 360

Microsoft oczywiście nie zapomina o posiadaczach starszych konsol. Dla użytkowników Xbox 360 również przygotowano dwa tytuły. Pierwszy z nich to Saints Row 2. To druga odsłona mocno przerysowanej przygodowej strzelanki w otwartym świecie, w której gracz wciela się w członka jednego z waśnionych gangów i toczy walki z wykorzystaniem wszelkiej maści broni i przedmiotów. Gra dostępna będzie od 1 do 15 lipca. Juju to przygodowa platformówka polskiego studia Flying Wild Hog, w której gracz przemierza kolorowy świat pełny niebezpieczeństw. Tytuł pobierzecie od 16 do 31 lipca.

Przyznam szczerze, że z każdym miesiącem oferta Xbox Live Games With Gold staje się mało interesującą. Dużo ciekawsze gry trafiają do abonamentu Xbox Game Pass. Co prawda w tym drugim przypadku mówimy o rotacyjnym dodawaniu i usuwaniu gier z biblioteki bez możliwości dopisania ich do konta na stałe, ale macie pewność, że trafią do niej mocne hity, a nawet premiery, dzięki którym w ramach jednej, stosunkowo niewielkiej opłaty, macie możliwość zagrania w naprawdę mocne tytuły.