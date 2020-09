Nie jest prawdą, że Xbox One nie ma gier. Oto tytuły, w które warto zagrać!

Wyjątkami potwierdzającymi regułę znikających gier są tytuły wydawane pod szyldem Microsoft Studios. Wszystkie gry „od Microsoftu” trafiają do abonamentu Xbox Game Pass w dniu premiery — i zostają tam na stałe. Dlatego też stworzenie listy najlepszych gier dostępnych w abonamencie Xbox Game Pass jest właściwie niewykonalne, bo istnieją spore szanse, że po kilku tygodniach by się mocno zdezaktualizowała. Dlatego miejcie na uwadze, że pisząc o najlepszych grach dostępnych w abonamencie Xbox Game Pass — trudno w dłuższej perspektywie wybrać inne niż te wydane przez Microsoft Studios. Na szczęście ich baza się z każdym kwartałem powiększa — i już teraz tytułów obok których nie można przejść obojętnie jest sporo. Najlepsze gry na Xbox One w abonamencie, które są stale dostępne w ofercie, to:

Battletoads

Forza Horizon 4

Grounded

Ori and the Will of the Wisps

Sea of Thieves

State of Decay 2

Cuphead

Platformowa zabawa, której oprawa przywodzi na myśl filmy animowane sprzed kilkudziesięciu lat. Automatycznie więc kojarzy się z sielanką, czymś miłym i przyjemnym, ale… nie dajcie się zwieść pozorom! Cuphead to platformówka, która potrafi dać w kość już od pierwszych chwil. Wyśrubowany poziom trudności to jej znak rozpoznawczy, jednak całość jest na tyle charyzmatyczna i wciągająca, że nie przeszkadzało to rozejść jej się w milionie egzemplarzy kilkanaście dni po premierze! Jeżeli zatem nie boicie się wyzwań, to jest to tytuł obok którego nie możecie przejść obojętnie. To zdecydowany top gier na Xbox One!

Recenzja Cuphead

Devil May Cry 5

Slashery od lat są jednym z moich ulubionych gatunków w świecie gier wideo. Niestety — z dobrymi produkcjami, takimi które nie będą wywoływały frustracji gracza z powodu na przesadzony i niesprawiedliwy poziom trudności jest jak na lekarstwo. Po pierwszych materiałach promocyjnych Devil May Cry 5 wielu fanów marki było zaniepokojonych czy to się w ogóle uda. Jak się okazało — seria wróciła w blaski chwały oferując fenomenalną rozgrywkę. Przemyślany, odkurzony, system na wyższych poziomach trudności potrafi dać w kość nawet najbardziej zaprawionym w bojach wojownikom. Wszystko to zamknięte w klimatycznych lokacjach i przepięknej oprawie graficznej!

Fallout 4

Fallouta nigdy dość — czwarta część kultowej serii RPG również zasługuje na to, by znaleźć się w naszym rankingu gier na Xbox One. Tym razem akcja przenosi się do 2077 roku i wybuchu wojny atomowej, podczas której jesteśmy świadkami morderstwa małżonki oraz porwania naszego dziecka. Po wydostaniu się z komory kriogenicznej udajemy się na poszukiwania syna oraz ku zemście za wydarzenia sprzed lat. Fallout 4 to również osadzona w środowisku 3D przygoda, w czasie której możemy się dowolnie przełączać między widokiem pierwszo- a trzecioosobowym. Tym razem jednak twórcy jednak rozwinęli nie tylko system, ale też pozwolili nam na kilka nowych sztuczek, których próżno szukać w poprzednich odsłonach gry — między innymi budowanie osad.

Forza Horizon 4

Jeżeli chodzi o gry samochodowe, to dla wielu wybór jest oczywisty: Forza. Zarówno w wydaniu symulacyjnym, jak i tym bardziej arcade’owym, seria pokazuje klasę na każdym… przejechanym kilometrze? Forza Horizon 4 czaruje otwartością świata, mnogością opcji, zapierającymi dech w piersiach trasami, ogromnym wyborem samochodów (tym razem przygotowano ich dla nas ponad 450!) czy nieustannie zmieniającymi się warunkami pogodowymi. Kiedy już nabierzecie wprawy w samotnej jeździe, możecie śmiało pokusić się o zabawę online, która przykuje was do gry na jeszcze dłużej! Aha, jeżeli lubicie muzykę elektroniczną, to ścieżka dźwiękowa ma szansę stać się dla was prawdziwą wisienką na torcie — sami sprawdźcie!

Recenzja Forza Horizon 4

Forza Motorsport 7

Skoro była najnowsza Forza Horizon, to nie mogło też zabraknąć jej rodzeństwa — czyli symulatora w postaci Forza Motorsport 7. To tytuł który nie bez powodu pojawia się w każdym zestawieniu najlepszych gier wyścigowych. A jest to też niewątpliwie najlepsza gra na Xbox One w tej kategorii. W grze czeka na nas ponad 700 pojazdów, którymi możemy ścigać (w podstawowej wersji gry) na ponad trzydziestu trasach. Powracają stare motywy, a cała zabawa wzbogacona została o model zmiennej pogody, z którym mieliśmy możliwość zapoznać się już w Forza Horizon 3. To gra, która zapewni doskonałą rozrywkę na wiele, wiele, godzin!

Recenzja Forza Motorsport 7

Halo: Master Chief Collection

Marki Halo oraz Xbox są niemalże nierozłączne. I mimo że platforma doczekała się swojej własnej gry w uniwersum, czyli Halo 5, to wśród najlepszych gier dla Xbox One nie bez powodu zamieszczam Halo: Master Chief Collection. Na tę kompilację składa się czterech zremasterowanych odsłon (Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2 Anniversary, Halo 3 i Halo 4). Co ważne: w każdej z nich otrzymujemy dostęp nie tylko do trybu jednoosobowego, ale także sieciowego multi, które — mimo upływu lat — wciąż jest przemyślane, dopracowane i… wielu prawdopodobnie zgodzi się z tym, że nie ma sobie równych!

Recenzja Halo: Master Chief Collection

NieR: Automata – Become as Gods Edition

NieR: Automata to jedna z tych gier, które — po prostu — zostają z graczem na dłużej. RPG od Platinum Games jest kwintesencją tego, co tygryski lubią najbardziej. Przepiękna oprawa, doskonały system walki stworzony przez magików z PG, charyzmatyczni bohaterowie, no i historia, która zmienia się wraz z każdym ukończeniem zabawy. Coś niebanalnego, coś innego, chwytającego za serce i dającego do myślenia. Yoko Taro, projektant gry, po raz kolejny udowodnił, że stać go… naprawdę na wiele!

Recenzja NieR: Automata

Ori and the blind forest

Gatunek określany mianem metroidvania to rozbudowane platformówki, które nie bez powodu cieszą się tak ogromną popularnością. Ori and the blind forest poza fantastycznymi projektami plansz i intrygującą historią, serwuje nam także przepiękną oprawę, obok której trudno przejść obojętnie! Doskonałe dawkowanie kolejnych umiejętności i przepiękne lokacje sprawiają, że to gra od której nie można się oderwać. To fajna gra na Xbox One, która ma w sobie „to coś”, co nie pozwala się od niej oderwać.

Recenzja Ori and the blind forest

Red Dead Redemption 2

Każda premiera produktu od Rockstara wywołuje wielkie poruszenie wśród graczy. Trudno się dziwić: ekipa przyzwyczaiła nas do dopracowanych, dopieszczonych, wymuskanych gier, ociekających doskonałym klimatem i dających nam ogromną dowolność. Tym razem sprawy mają się identycznie: poszukiwanie Dzikiego Zachodu zapewnia od groma frajdy. Żywy świat, bohaterowie do których można się przywiązać, masa emocji i wirtualny świat, od którego nie można się oderwać. Coś niesamowitego — gra bez sztucznych barier, poważna, rozwijająca się w swoim tempie. Co najważniejsze: wszystko to ma sens — i zostaje z nami na dłużej — to niewątpliwy top gier na Xbox One!

Recenzja Red Dead Redemption 2

Rise of the Tomb Raider

Reboot Tomb Raidera trafił do naszego rankingu najlepszych gier na Xbox 360. I choć była to bardzo udana odsłona przygód słynnej pani archeolog, to Rise of the Tomb Raider podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej. Kolejna niebezpieczna wyprawa — tym razem do Syrii, by odnaleźć grobowiec Proroka z Konstantynopola, który jest głównym bohaterem legendy o Kitieżu. Nowa historia okazuje się fantastycznym pretekstem nie tylko do tego, by zabrać nas w nową przygodę, ale też przedstawić nowe mechaniki, które wzbogacają paletę tych jakie poznaliśmy w poprzedniej części gry. Więcej możliwości do skradania, samodzielne wytwarzanie przedmiotów, cykl dobowy i pogodowy, no i — przede wszystkim — nowy, większy, świat. Doskonała kontynuacja i zdecydowanie jedna z polecanych gier na Xbox One, obok której żaden miłośnik gatunku nie może przejść obojętnie!

Recenzja Rise of the Tomb Raider

Stardew Valley

To „najmniejsza” z produkcji, która znalazła się w moim rankingu gier na Xbox One. Jej obecność jednak nie jest przypadkowa — bo to połączenie wiejskiego, rolniczego jest jednym z najlepszych, jakie kiedykolwiek powstały. Twórca gry zadbał nie tylko o to, abyśmy opiekowali się naszym polem, ale także rozwijali stosunki z mieszkańcami miasta, eksplorowali tajemnicze jaskinie w poszukiwaniu środków i… zaserwowali nam setki zadań do wykonania. To fantastyczny świat, w którym czas płynie niespiesznie, nie czujemy żadnej presji (co się odwlecze, to nie uciecze) — i możemy się po prostu zrelaksować, nieustannie mając ręce pełne roboty!

Recenzja Stardew Valley

Tekken 7

Tekken od lat jest ulubieńcem publiczności w kwestii gier imprezowych i rywalizować z nim mogą co najwyżej Mario Karty od Nintendo. Seria bijatyk od Namco zaskarbiła sobie sympatię wiele lat temu — i każda jej kolejna odsłona to: więcej, lepiej, ładniej. Tekken 7 wciąż udoskonala znaną i lubianą formułę, oferując jeszcze więcej pojedynków. Jest ładniej, szybciej, doskonalej — są też nowi bohaterowie. Jedna z gier do której wracam regularnie — i nic nie wskazuje na to, by miało się to szybko zmienić!

Wiedźmin 3: Dziki Gon

Nasza duma narodowa? Niewątpliwie. Ale Wiedźmin 3: Dziki Gon to przede wszystkim fenomenalny RPG z otwartym światem, który kontynuuje historię którą śledziliśmy w poprzedniej części gry. Poszukiwania Ciri, Yennefer i tytułowego Dzikiego Gonu są idealnym pretekstem, by udać się w długą i pełną wrażeń podróż. Olśniewające widoki, przemyślany system walki, fantastyczny system tworzenia eliksirów i spółki, a także ulepszania naszego ekwipunku to dopiero wierzchołek góry plusów, o których można rozmawiać w kontekście trzeciego Wiedźmina. Twórcom udało się stworzyć żywy, plastyczny świat, który nie bez powodu przyciągnął do siebie miliony graczy z całego świata. Wiem że najlepsza gra na Xbox One dla każdego będzie inna, jestem jednak przekonany, że Wiedźmin jest tym tytułem, który znać po prostu wypada!

Recenzja Wiedźmin 3: Dziki Gon