Xbox Game Pass: lista gier które dołączą i opuszczą usługę

Jak widać — nadchodzące nowości to nie są hity pokroju GTA czy Red Dead Redemption, ale jeżeli macie wolną chwilę — rzućcie na nie okiem. Messenger od dłuższego czasu był dostępny w ofercie wyłącznie na PC — teraz tę świetną platformówkę bawiącą się konwencją można będzie uruchomić także na konsoli Xbox One. Do tego nietypowa gra skupiająca się na historii: Night Call, ciekawie zapowiadający się thriller w klimatach sci-fi: Observation no i cieszącym się ogromną popularnością Streets of Rogue, które nieustannie zaskakuje.

Gry z Xbox Game Pass które opuszczą ofertę z 30 czerwca 2020

Oprócz nowych gier które dołączą do abonamentu, nie mogło też zabraknąć listy tych, które z niego wypadną. Wraz z końcem czerwca z usługi Xbox Game Pass wypadną:

Battlefleet Gothic: Armada (PC)

Die for Valhalla! (PC)

Life is Strange 2 (konsola)

Metal Slug X (konsola & PC)

Metro Exodus (konsola & PC)

Neon Chrome (konsola & PC)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (konsola & PC)

SteamWorld Dig 2 (konsola & PC)

The Flame in the Flood (konsola & PC).

