Games with Gold w czerwcu 2020. Szału nie ma

Trudno powiedzieć, by czerwcowa oferta darmowych gier w Games with Gold była jakaś wybitna – zdecydowanie ciekawsze rzeczy dzieją się w abonamencie Xbox Game Pass, gdzie w czerwcu trafi już dopieszczone i dopracowane No Man’s Sky. Będzie w co grać, ale niestety nie są to hity.

Shantae and the Pirate’s Curse pobierzecie od 1 do 30 czerwca na Xbox One

pobierzecie od 1 do 30 czerwca na Xbox One Coffee Talk będzie natomiast dostępne od 16 czerwca do 15 lipca na Xbox One

będzie natomiast dostępne od 16 czerwca do 15 lipca na Xbox One Destroy All Humans! ściągniecie od 1 do 15 czerwca na Xbox One i Xbox 360 Sine Mora będzie dostępne od 16 do 30 czerwca na Xbox One i Xbox 360

PlayStation Plus w czerwcu 2020. Jest jeden duży hit

Sony wyjątkowo nie zdradziło pełnej listy gier dla PlayStation Plus na kolejny miesiąc, ujawniając tylko jeden tytuł. Ale za to jaki

Call of Duty: WWII – gra jest już dostępna do pobrania od dziś, czyli 26 maja.

W mojej recenzji Call of Duty: WWII wystawiłem gdzie mocne 8/10 i uważam, że nawet dla samej kampanii warto ją było kupić. A za darmo to wręcz grzech nie zaliczyć trybu opowieści. Oczywiście poza tym zostają niezłe tryby sieciowe, które pewnie dzięki obecności gry w PS+ przeżyją drugą młodość.

Uzupełnię wpis kiedy tylko Sony ujawni, co jeszcze pojawi się w PlayStation Plus w czerwcu 2020 roku.