Zobaczcie, jakie nowe gry trafią w lipcu do Xbox Game Pass

Nowe gry w Xbox Game Pass – lipiec 2021

Oczywiście pierwsze skrzypce w lipcowej ofercie Xbox Game Pass gra Microsoft Flight Simulator, który wreszcie trafi na konsole Xbox nowej generacji. To ogromna, wciągająca gra i fajnie, że również poza PC będzie można polatać. Pamiętajcie jednak, że chodzi wyłącznie o Xbox Series X oraz Xbox series S. Gra będzie dostępna w usłudze od 27 lipca.

Atomicrops (chmura, konsole i PC) – 22 lipca

Raji: An Ancient Epic (chmura, konsole i PC) – 22 lipca

Last Stop (chmura, konsole i PC) – 22 lipca

Blinx: The Time Sweeper (chmura i konsole) – 26 lipca

Crimson Skies: High Road to Revenge (chmura i konsole) – 26 lipca

Lethal League Blaze (chmura, konsole i PC) – 29 lipca

Omno (chmura, konsole i PC) – 29 lipca

Project Wingman (PC) – 29 lipca

The Ascent (chmura, konsole i PC) – 29 lipca

Z tego zestawienia najbardziej czekam na ostatnią produkcję z listy, czyli The Ascent. Na pierwszy rzut oka gra wydaje się połączeniem shootera z izometrycznym widokiem oraz RPG-a akcji w stylu Diablo, dodatkowo w klimacie cyberpunk. Szwedzkie studio Neon Giant nie może się niestety pochwalić samodzielnymi produkcjami, ale współpracowało przy takich mocnych tytułach, jak Bulletstorm, Far Cry 3, Gears of War, Wolfenstein i Doom, więc o warsztat jestem spokojny. A i pierwsze zwiastuny pokazują, że będzie dużo akcji i niezła oprawa – a do tego czteroosobowa kooperacja, co na pewno doda grze smaczku.

Trochę szkoda natomiast, że poza Microsoft Flight Simulator nie ma w tym zestawieniu żadnych dużych, mocnych tytułów. Jakkolwiek źle to zabrzmi – gdyby którakolwiek z tych gier nie pojawiła się w Game Passie, pewnie nawet bym się nią nie zainteresował. To jednocześnie pokazuje, że usługa jest dobrym miejscem do zaistnienia dla mniejszych gier, które bez takiej promocji mogłyby nie mieć szansy pokazać się większej grupie graczy.

źródło