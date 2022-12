Galaxy Z Fold4. Twój cały, bezpieczny biznes w kieszeni

Fold Samsung to przenośne firmowe biuro. Dostęp do bankowości, służbowej korespondencji, ważnych danych i informacji jest nie tylko łatwy ale również doskonale chroniony.

Galaxy Z Fold4 jest jedyny w swoim rodzaju. Dzięki innowacyjnej formie jesteśmy w stanie wykonywać na nim wszystkie biznesowe prace. Co ważne, nie musimy się obawiać o bezpieczeństwo naszych danych. Ma on wbudowane najwyższej klasy zabezpieczenia.

Galaxy Z Fold4 jest urządzeniem bardzo nietypowym. Jeśli porównamy go do tradycyjnego smartfonu, możemy nieco narzekać na jego rozmiar czy wagę. Ale jeśli uzmysłowimy sobie, że zastępuje nam nie tylko telefon, ale jest też laptopem albo projektorem, spojrzymy na jego wymiary zupełnie inaczej. Zwłaszcza, że złożony jest naprawdę bardzo zgrabny, tyle że prawie dwa razy grubszy niż zwykłe urządzenie. Trudno jednak sobie wyobrazić, by przy takiej formie mogło być inaczej.

Mocy aż w nadmiarze

Zacząć należy od wydajności. Samsung jest pod tym względem w ścisłej smartfonowej czołówce. Przy „cywilnych” zastosowaniach jego moc może się wydawać wręcz absurdalna, ale jeśli będziemy go wykorzystywać biznesowo, docenimy jego osiągi. Wszystko dzięki platformie Snapdragon 8+ Gen 1 która odpowiada za jego wydajność. Do tego mamy układ graficzny Adreno 730 oraz szybką pamięć UFS 3.1. W połączeniu z 12 GB RAM daje nam to iście „laptopowe” osiągi, co bardzo przydaje się w pracy. Przy podłączeniu monitora i akcesoriów można zapomnieć, że nie posługujemy się laptopem tylko telefonem. Takie podzespoły pozwolą na pracę na najwyższym poziomie przez długie lata. Zwłaszcza, że Samsung zapewnia najdłuższe wśród urządzeń z Androidem wsparcie swoich produktów. To gwarancja aż 4 dużych aktualizacji systemu oraz 5 lat zabezpieczeń. Galaxy Z Fold 4 doczeka się Androida 16 (startował z 12-ką). A Samsung jest również liderem jeśli chodzi o szybkość wypuszczania kolejnych wersji systemu.

Producent nie zapomniał o doskonałych głośnikach czy rewelacyjnej jakości ekranach – zarówno tym zewnętrznym jak i wielkim rozkładanym wewnętrznym.

Wszystkie plusy składanego wyświetlacza

Nietypowa konstrukcja jest tym, co daje biznesową przewagę nad „zwykłymi” smartfonami. Składana budowa doskonale sprawdza się podczas wszelkiego rodzaju telekonferencji. Ustawiamy Folda na stole, dzięki sztywnym zawiasom dopasowujemy kąt położenia ekranu, a kamera jest w stanie śledzić nasz ruch, tak byśmy zawsze znajdowali się w kadrze. Do tego możemy wybrać sobie tło, jeśli np. nie chcemy, by uczestnicy spotkania nie widzieli miejsca, w którym się znajdujemy.

Kolejnym bardzo wygodnym rozwiązaniem jest możliwość podzielenia olbrzymiego wewnętrznego ekranu, tak by otworzyć jednocześnie trzy aplikacje (do tego możemy jeszcze dodać pływające okno). Przy tworzeniu tekstów czy wszelkiego rodzaju raportów to bardzo wygodne rozwiązanie – w prosty sposób można przełączać się pomiędzy poszczególnymi aplikacjami, zmieniać wielkość otwartych stron czy ich położenie.

Następną biznesową przewagą jest możliwość podłączenia Folda – przewodowo bądź bezprzewodowo – do monitora albo telewizora. Gdy jesteśmy np. na wyjeździe i w hotelu potrzebujemy skorzystać z większego ekranu – zrobimy to bez problemu. Interfejs wyświetla się nam automatycznie w trybie desktopowym, możemy do Folda podłączyć klawiaturę i myszkę co w sumie daje nam normalny komputer do pracy biurowej.

Biznesowe oprogramowanie

Galaxy Z Fold4 to nie tylko niespotykana forma, ale również dopasowane do niej oprogramowanie. Znajdziemy na nim aplikacje firmy Microsoft – które są dla wielu osób podstawowymi narzędziami w pracy. Mówimy tu np. o pakiecie aplikacji Office. Dzięki temu w każdej sytuacji jesteśmy w stanie szybko uzupełnić tabelkę w Excelu, przygotować prezentację w PowerPoincie lub dokończyć raport w Wordzie, używając do tego wyłącznie telefonu.

Przy zmianie Folda w komputer przydaje się też jeszcze jedna rzecz, którą posiada urządzenie Samsunga, a z której nie zawsze użytkownicy zdają sobie sprawę. To ładowanie bezprzewodowe. Przy długiej, intensywnej pracy nawet tak duża bateria jak ta w najnowszym Foldzie4 (ma 4400 mAh) ma prawo się wyczerpać. Ale jeśli mamy ładowarkę bezprzewodową, wystarczy że położymy na niej smartfon i możemy zapomnieć o tym problemie.

Wszystkie dane doskonale chronione

Na dodatkowe podkreślenie zasługuje to, jak Samsung podchodzi do bezpieczeństwa urządzeń i ich właścicieli. To szczególnie ważne, jeśli mówimy o smartfonach wykorzystywanych w celach biznesowych – a taki właśnie jest Fold. Mamy na nich zgromadzonych mnóstwo informacji – i prywatnych i służbowych. To m.in.:

aplikacje bankowe;

zdjęcia oraz filmy, zazwyczaj z dokładną lokalizacją;

konta do których jesteśmy zalogowani: np. e-mail, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter;

przeglądarka zazwyczaj z zapamiętanymi hasłami do serwisów;

lista kontaktów;

kalendarz z zaplanowanymi wydarzeniami.

W Galaxy Z Fold4 znajdziemy aplikację Mój Sejf. Nie jest to jednak proste „zamknięcie” aplikacji przed niepowołanymi. W wydaniu Samsunga to dwustopniowe zabezpieczenie – rzeczy dla nas szczególnie ważne zostają zamknięte w specjalnym kontenerze na dane. Dostęp do niego jest dodatkowo chroniony. Możemy w nim umieścić aplikacje, dokumenty, zdjęcia, filmy – czyli np. całą dokumentację firmową albo narzędzia wykorzystywane przez nas podczas pracy. Co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, bo w ten sposób można rozdzielić na foldzie strefę prywatną od służbowej. Mój Sejf ma również wbudowane zabezpieczenia przed złośliwym oprogramowaniem, więc wszystko co znajduje się w kontenerze, jest chronione przed cyberatakami.

Sfera prywatna i służbowa

Zdecydowanie najsłabszym elementem jeśli chodzi o bezpieczeństwo smartfonów jest… ich użytkownik. Z punktu widzenia pracodawcy Galaxy Z Fold4 będzie tu idealnym rozwiązaniem, bo dzięki platformie Samsung Knox może on np. określić jakie aplikacje mogą być instalowane. Najwygodniejszym rozwiązaniem dla obu stron, czyli pracodawcy i pracownika, jest oddanie kontroli nad służbowym kontenerem. I tam może się toczyć jego życie firmowe, a poza nim, prywatne. W ten sposób pracodawca ma pewność, że jego dane są dobrze chronione, a pracownik, że firma nie ingeruje w jego prywatność i czas poza pracą.

Bezpieczeństwo na wielu poziomach

Ale oczywiście Mój Sejf nie jest jedynym zabezpieczeniem jakie znajdziemy na Galaxy Z Fold4. Smartfon jest również wyposażony w platformę Knox, o której już wcześniej wspominałem. To bardzo skomplikowany, wielopoziomowy system obejmujący elementy sprzętowe, unikalny kod urządzenia, i oprogramowanie. To w sumie daje zabezpieczenie na wielu poziomach, zapobiega włamaniom, atakowi złośliwego oprogramowania i innym zagrożeniom.

KNOX jest również doskonałym rozwiązaniem na wypadek kradzieży smartfonu. Dzięki platformie można namierzyć lokalizację zgubionego bądź skradzionego telefonu. Można go również zablokować oraz wyczyścić jego pamięć – tak by nie było możliwe dostanie się do ważnych danych. Więc choć straciliśmy smartfon, to nie musimy się bać o to, że dane nasze bądź naszego pracodawcy dostaną się w niepowołane ręce.

Jak więc widać Galaxy Z Fold4 jest idealnym urządzeniem do pracy dla osób które potrzebują miksu mobilności, wydajności i bezpieczeństwa. Oczywiście zalety wielkiego ekranu można wykorzystywać również w inny sposób, czyli do rozrywki. Oglądanie filmów i granie jest tu bardzo przyjemne. Ale to należy robić już po pracy.

Wpis powstał przy udziale firmy Samsung