Nowy składak Samsunga będzie tańszy niż Galaxy S20+ i S20 Ultra

Już od jakiegoś czasu słuchać było plotki, że Samsung oprócz następcy Galaxy Fold, pracuje także nad jego odchudzoną, tańszą wersją. Jeżeli chodzi o nazwę, to nie ma tutaj co liczyć na oryginalność firmy – telefon ma się nazywać Galaxy Fold Lite. Ciekawa jest jednak jego nazwa kodowa – Winner2.

Dzięki przeciekom od Maxa Weinbacha mamy co nieco informacji o nowym Samsungu.

-Available internationally

-No 5G support

-Snapdragon 865

-Built out of Aluminium and Glass on outside

-$1099

-Winner2

This could change as this info tends to change quickly, especially when it's the first you're hearing about a device.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) May 12, 2020