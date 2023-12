Furiosa na pierwszym zwiastunie – prequel Mad Maxa zapowiada się świetnie!

Uniwersum Mad Maxa powraca, ale tym razem to nie Tom Hardy będzie brylował na ekranie. Zastąpi go aktorka znana z roli słynnej szachistki.

W takiej roli Anya Taylor-Joy jeszcze nie występowała i jako widzowie nie spodziewaliśmy się ujrzeć ją w postapokaliptycznych klimatach uniwersum Mad Maxa. Grana przez nią Furiosa zachwyca na oficjalnym zwiastunie, pełnym wybuchów, pościgów i palącego słońca pustyni.

Prequel skupi się na historii młodej Furiosy

Furiosa: A Mad Max Saga to nowa część uniwersum, a zarazem prequel filmu z 2015 roku z Tomem Hardym w roli głównej. W nadchodzącej odsłonie Toma zastąpi Anya Taylor-Joy znana między innymi z Gambitu królowej, ale niech tak rola delikatnej szachistki Was nie zmyli – aktorka potrafi wcielić się skrajnie różnych bohaterów, co pokazuje na poniższym zwiastunie.

Tytułowa Furiosa pojawiła się już w Mad Maxie grana przez Charlize Theron, ale tym razem poznamy jej przeszłość, a dokładnie lata młodości przed wydarzeniami z Na drodze gniewu. Młoda Furiosa została bowiem porwana z Zielonego Miejsca Wielu Matek, po czym wpadła w łapska Hordy Bikerów pod przewodnictwem Dementusa. Porywacze napotykają na swojej drodze bandę Wiecznego Joe, a między dwoma oprychami dochodzi do konfliktu – w samym jego środek trafia Furiosa, która będzie musiała przełamać wiele barier podczas prób powrotu do domu.

Już sam zwiastun pokazuje, że w filmie nie zabraknie madmaxowej esencji, czyli szalonych antagonistów – w tym wypadku Chrisa Hemswortha – pościgów przez bezkresne pustynie, postapokaliptycznych pojazdów i brutalnych pojedynków w pogrążonym w chaosie świecie. Fani postapo i uniwersum Mad Maxa poczują się więc jak w domu. Premiera filmu została zaplanowana na 2024 rok, ale nie znamy jeszcze dokładnej daty.