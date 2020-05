Dlaczego warto zrobić przesiadkę na WiFi 6? Nie tylko dla wyższych transferów

Kolejna duża korzyść to beamforming, który pojawił się już co prawda w WiFi 5, ale w najnowszym standardzie został jeszcze bardziej rozwinięty, między innymi dzięki zmianom w konfiguracji MU-MIMO. Jest to nic innego jak kierowanie wiązki promieniowania w konkretnym kierunku. Pozwala to na poprawienie jakości sygnału, szczególnie dla urządzeń, które nie zmieniają swojego położenia (np. konsole, telewizory czy komputery). Co więcej o ile standard 802.11ac dotyczył tylko pasma 5 GHz, o tyle 802.11ax działa również w paśmie 2.4 GHz, a dzięki takim technologiom jak “kolorowanie BSS”, sprawia, że jakość połączenia jest znacznie wyższa. Na czym to polega? W standardzie WiFi 6 router oznacza ramki danych w swojej sieci i ignoruje pozostałe, co przekłada się na lepszą jakość sygnału. To duża zmiana na plus, bo standard sieci w paśmie 2.4 GHz ma już ponad 10 lat i dzisiaj korzysta z niego każdy, a to oznacza ogromne zatłoczenie pasma.

Topowy router to nie tylko większa przepustowość

W teorii wspomniane powyżej technologie zapowiadają się znakomicie, ale najważniejsza i tak jest praktyka i możliwości oferowane przez właściwe urządzenia. W sklepach znajdziemy dzisiaj setki routerów w cenach do 100 PLN do nawet 2000 PLN i więcej. Dlatego tak bardzo istotne jest właściwe określenie własnych wymagań co do tego bardzo istotnego elementu naszej sieci.

Jeśli posiadacie w domu kilkanaście urządzeń korzystających z sieci WiFi, szybkie łącze internetowe o przepustowości ponad 1 Gbps oraz kilka kolejnych urządzeń sieciowych, które chcecie podłączyć przy pomocy popularnej “skrętki”, to całkiem ciekawie wygląda np. TP-Link Archer AX-6000. To urządzenie wyposażone w port WAN o przepustowości 2.5 Gbps, 8 portów LAN 1 Gbps oraz aż 8 anten WiFi z obsługą standardu MU-MIMO, który pozwala na osiągnięcie teoretycznej przepustowości 4804 Mbps w paśmie 5 GHz oraz 1148 Mbps w paśmie 2.4 GHz. Nad tym wszystkim czuwa też odpowiednio szybki procesor (4 rdzenie, 1.8 GHz) wyposażony w aż 1 GB pamięci RAM, który bez problemu poradzi sobie z taką ilością przesyłanych danych.

Dzięki wsparciu WiFi 6 pojawia się funkcja kolorowanie BSS, a poza tym mamy też tutaj obsługę beamformingu oraz technologię rangeboost, które były obecne już wcześniej. Te trzy rozwiązania sprawiają, że zasięg i wydajność sieci WiFi jest znacznie lepsza niż na routerach pracujących w starszym standardzie. Jest to zatem świetne rozwiązanie nawet w przypadku dużego mieszkania czy domu.