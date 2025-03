Światłowód z prędkością do 8 Gb/s z Wi-Fi 7 - wszystko, co powinieneś wiedzieć

Jeszcze do niedawna prędkość internetu do 1 Gb/s czy Wi-Fi 6 była standardem w ofertach operatorów i w naszych urządzeniach, z których na co dzień korzystamy. Teraz pod strzechy wdzierają się nam już dużo wyższe prędkości, a co za tym idzie i nowe standardy łączności.

Orange, jako pierwszy operator w Polsce, wprowadził nowy standard łączności bezprzewodowej Wi-Fi 7. Ulepszony Funbox 10 z Wi-Fi 7 oferowany jest klientom wybierającym ofertę światłowodu o prędkości do 8 Gb/s. Co to tak naprawdę zmienia dla klientów?

Co zmienia nowy standard Wi-Fi 7?

Wszystko wskazuje, że Wi-Fi 7 zostanie z nami na dłużej, bo to ogromny skok pod względem prędkości, przepustowości, efektywności wykorzystania widma oraz obsługi większej liczby urządzeń, w porównaniu z Wi-Fi 6.

Dla porównania standard Wi-Fi 5 oferował maksymalną przepustowość na poziomie do 3,5 Gb/s, Wi-Fi 6 do 9 Gb/s, a najnowszy standard Wi-Fi 7 to już aż 46 Gb/s. Takie prędkości możliwe są dzięki zastosowaniu w Wi-Fi 7 dwukrotnie większego kanału o przepustowości do 320 MHz (Wi-Fi 6 - 160 MHz) oraz modulacji 4096-QAM (Wi-Fi 6 - 1024-QAM) odpowiedzialnej za przesyłanie większej ilości danych jednocześnie: 12 bitów na symbol vs 10 bitów na symbol.

To wszystko sprawia, że coraz szerszy zakres dostępnych urządzeń w naszych domach — laptopy i smartfony, telewizory smartTV, konsole do gier, sprzęty muzyczne i inteligentne odkurzacze czy lodówki, będą mogły korzystać z dostępu do sieci w jednym czasie, z jednakowym szybkim połączeniem i bez opóźnień.

W praktyce przekłada się to na płynne strumieniowanie wielu materiałów 4K i 8K jednocześnie, ulepszone możliwości dla aplikacji wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistość VR i AR, znaczącą poprawę jakości gier online dzięki niższym opóźnieniom, lepszą obsługa rosnącej liczby urządzeń IoT czy możliwość realizacji bardziej zaawansowanych zadań przez inteligentne urządzenia domowe.

Co potrzebuję, by móc korzystać z Wi-Fi 7?

Każdy nowy standard łączności na rynku wymusza na producentach sprzętu szybkie ich dostosowanie i zapewnienie kompatybilności, dzięki temu już dziś kompletując urządzenia dla siebie, możemy wybierać te, które obsługują Wi-Fi 7.

Oprócz końcowego w zasadzie rozwiązania w postaci modemu Wi-Fi 7 będziemy potrzebowali jeśli chodzi o komputery, kompatybilnej płyty głównej, które to są już w ofercie przodujących producentów:

Jeśli dany producent wprost nie określa, czy płyta główna wspiera Wi-Fi 7, zwrócicie uwagę na to, czy w ich opisie nie ma wsparcia dla niekomercyjnej nazwy nowego standardu — IEEE 802.11be.

Niezbędna jest również kompatybilna z Wi-Fi 7 karta sieciowa, ta jednak najczęściej jest już zamontowana na płycie głównej. Niemniej jeśli nie chcemy wymieniać posiadanej płyty głównej bez takiej karty, a ma ona slot M.2 Key E, możemy ją dokupić z osobna — dla przykładu wymienię tu ASUS czy TP-Link.

Co ze smartfonami? Tutaj sprawa jest prosta, dostajemy gotowy produkt już ze wsparciem standardu Wi-Fi 7, a na dziś obsługują go takie modele smartfonów jak:

Orange Światłowód z modemem Funbox 10 z Wi-Fi 7

Mamy już sprzęt obsługujący nowy standard Wi-Fi 7, czas zaopatrzyć się w ofertę, która pozwoli nam w pełni cieszyć się nową technologią.

Do tego będziemy potrzebowali modem Funbox 10 z Wi-Fi 7, który Orange wypożycza klientom, decydującym się na wykupienie światłowodu z prędkością do 8 Gb/s. Takie łącza dostępne są już w 39 miastach w Polsce, z łącznym zasięgiem dla aż 2,5 mln gospodarstw domowych.

Warszawa Lublin Łomża Gorzów Wielkopolski Kraków Radom Nysa Sopot Bydgoszcz Bełchatów Police Tychy Gdańsk Bytom Słupsk Inowrocław Katowice Chorzów Sosnowiec Piotrków Trybunalski Łódź Elbląg Tczew Suwałki Poznań Ełk Toruń Gliwice Szczecin Gniezno Częstochowa Bolesławiec Wrocław Jastrzębie-Zdrój Gdynia Iława Białystok Kalisz Kielce

Co ważne, światłowód z prędkością do 8 Gb/s i modemem Funbox 10 Wi-Fi 7 możemy wykupić zarówno jako samodzielną usługę, jak i w pakiecie z innymi usługami.

W przypadku samego światłowodu dostępny jest abonament w cenie 160 zł miesięcznie (z rabatami za e-fakturę i zgody marketingowe), ale aktualnie możemy skorzystać z promocji aż 6 miesięcy za 0 zł, co uśredniając przez całą 24-miesięczną umowę, daje nam kwotę 120 zł miesięcznie. Opłata za wypożyczenie modemu Funbox 10 z Wi-Fi 7 to jedynie 4,99 zł/mies. (płatne od pierwszego miesiąca) – dotyczy wszystkich ofert ze światłowodem.

Analogiczna oferta promocyjna dostępna jest w pakiecie światłowodu do 8 Gb/s z telewizją (razem z kanałami sportowymi Eleven Sports bez dodatkowych opłat przez całą 24-miesięczną umowę), który dostępny jest w regularnej cenie 195 zł miesięcznie (z rabatami), a pół roku z abonamentem 0 zł obniża ją do 146,25 zł średnio miesięcznie.

Potrzebujemy do tego jeszcze abonamentu komórkowego z dostępem do najnowszej technologii 5G? Również jest taka możliwość:

Światłowód do 8 Gb/s z Funbox Wi-Fi 7 z abonamentem komórkowym (nielimitowane rozmowy, SMS-y/MMS-y i 300 GB transferu danych), kosztuje 170 zł z rabatami, czyli tylko 10 zł drożej, niż bez oferta samego światłowodu, bez telefonu. Dostępna jest tu również promocja pół roku za 0 zł, a więc średni koszt miesięczny wyniesie nas 127,50 zł (+4,99 zł/mies. za wypożyczenie modemu).

Abonament komórkowy bez limitu danych i prędkości wykupimy natomiast w pakiecie ze światłowodem do 8 Gb/s, telewizją (136 kanałów) i telefonem internetowym - za 200 zł miesięcznie z rabatami (średnio 150 zł) albo z jeszcze bogatszą telewizją (183 kanały + pakiet HBO, z dostępem do platformy MAX) za 250 zł miesięcznie (średnio 187,50 zł).

Wolimy Netfliksa w miejsce platformy MAX? Proszę bardzo, do wyboru są dwa pakiety, w których można otrzymać Netflix na pół roku w prezencie:

światłowód do 8 Gb/s z planem Podstawowym Netflixa oraz abonament komórkowy z limitem 300 GB - całość za 203 zł (średnio 152,25 zł miesięcznie),

światłowód 8 Gb/s z telewizją i planem Standardowym Netflixa oraz abonament komórkowy bez limitu danych i prędkości – całość za 249 zł (średnio 186,75 zł miesięcznie).

Funbox 10 z Wi-Fi 7 - zrób to sam

Na koniec ciekawostka - Orange udostępnił właśnie usługę, w ramach której sami możemy podłączyć światłowód w naszym domu do modemu Funbox 10 Wi-Fi 7 czy dekodera Orange TV, bez konieczności oczekiwania na technika.

Jedyne czego będziemy potrzebowali, by skorzystać z tej usługi, to gotowe do użycia gniazdko światłowodowe, co aktualnie jest już standardem w nowym budownictwie.

Całość procesu samodzielnej instalacji, możecie podejrzeć na powyższym filmiku. Na ten moment dostępna jest ona przy zamówieniu światłowodu w salonie Orange, przez infolinię lub u przedstawiciela handlowego. W przyszłości będzie też rozszerzona o zamówienia złożone przez internet.

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci Orange.