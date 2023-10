Jak najlepiej płacić za Netfliksa? Ten sposób jest szybki i bezproblemowy

Netflix to jedna z najpopularniejszych marek na rynku streamingowym i nie ma się co temu dziwić. Firma znana jest z wielu produkcji własnych, które podbijają serca widzów i dlatego pakiet Netflixa jest jednym z obowiązkowych subskrypcji w wielu domach. Naturalnie - popularność usługi sprawia, że ta musi być dostosowana do gustu wielu konsumentów.

Dlatego też Netflix pracuje, by z jego usług można było korzystać wszędzie. Mamy aplikację na telewizory, komputery oraz telefony z systemem Android i iOS. Jednak taka dowolność to nie tylko kwestia samego oglądania. Także pod kątem opłat Netflix umożliwia wybór spośród wielu opcji, dzięki czemu a usługę również możemy płacić tak, jak chcemy. Z jakich opcji możemy skorzystać, jeżeli chcemy zapłacić za Netflix?

Opłata za Netflix - jak można to zrobić?

Naturalnie, jeżeli chcemy założyć konto w serwisie Netflix, często chcemy, by subskrypcja odnawiała się automatycznie. Dlatego też najpopularniejszym sposobem opłaty jest podpięcie do konta swojej karty kredytowej bądź debetowej. Dzięki temu z naszego konta co miesiąc będzie pobierana opłata, a my nie będziemy musieli przejmować się pamiętaniem o jej uiszczeniu. W serwisie akceptowane są karty MasterCard, Visa oraz American Express.

Oczywiście - część z nas może nie chcieć udostępniać danych swojej karty i jest to jak najbardziej zrozumiałe. Dla takich osób przygotowano również wiele innych sposobów płatności. Pierwszą z nich jest możliwość użycia naszego konta PayPal jako źródła funduszy. System będzie działał bardzo podobnie jak w przypadku kart płatniczych, ale dzięki temu, że Netflix będzie podpięty do zewnętrznego konta, dane naszej karty będą bezpieczne.

Kolejną opcją, dzięki której możemy zapłacić za Netflix jest połączenie opłat abonamentowych z naszym rachunkiem telefonicznym. Jest to możliwość, którą w naszym kraju mają abonenci sieci Play. Mogą oni dopisać opłatę za Netflixa do swojego rachunku i w zależności od wybranego poziomu abonamentu, ten zostanie zwiększony o wybraną kwotę. Jest to wygodne rozwiązanie, jeżeli ktoś nie posiada w ogóle karty kredytowej.

Źródło: Depositphotos

Finalnie - konto na Netflixie można zasilić kartami przedpłaconymi kartami o różnych wartościach. Te można nabyć w sklepach internetowych (jak Muve czy w sklepie Allegro) ale też w wielu sieciach sklepów stacjonarnych, jak Żabka, Empik, Carrefour czy Media Expert). Jest to dobre rozwiązanie dla osób, które chcą korzystać z Netflixa przez jakiś czas (np. kiedy wychodzi jakiś serial) ale nie potrzebują go przez cały czas i nie chcą marnować czasu na anulowanie i przywracania subskrypcji.

Źródło: Depositphotos