Social media oficjalnie nie powinny być użytkowane przez dzieci, ale wszyscy dobrze wiemy jak to naprawdę wygląda. Francja zamierza jednak zrobić z tym porządek i może być świetnym przykładem dla innych krajów w Europie.

Francja zakazuje social mediów dzieciom

Jeśli czytaliście zasady i warunki świadczenia usług przez takie sieci społecznościowe jak np. Facebook, to pewnie wiecie, że aby z nich korzystać trzeba mieć przynajmniej 13 lat. Problem jednak w tym, że nikt tego nie sprawdza, a z sieci społecznościowych korzystają coraz młodsze dzieci, tak szybko jak tylko dostaną swojego pierwszego smartfona. Wszyscy się chyba zgodzimy, że nadzór nad tym co dzieci oglądają i czym się dzielą w social mediach powinien być jednak większy. Szczególnie patrząc na to z perspektywy ostatnich wydarzeń w Polsce, które wręcz obfitują z karygodne zachowanie nieletnich względem rówieśników.

Dlatego cieszy mnie fakt, że Francuskie Zgromadzenie Narodowe, czyli niższa izba tamtejszego parlamentu, przegłosowało właśnie nowe prawo, które ma przeciwdziałać nienawiści w internecie, szczególnie wśród nieletnich. Nowe przepisy zakładają, że na portalach społecznościowych nie będą mogły mieć konta dzieci w wieku poniżej 13 lat, a w okresie od 13. do 15. roku życia, zgodę na założenie konta będą musieli wyrazić prawni opiekunowie. Co więcej obowiązek sprawdzania wieku nowego użytkownika na takim portalu będzie spoczywał na platformie. Powstanie w tym celu specjalna rządowa platforma, która będzie musiała zostać użyta aby potwierdzić wiek nowego użytkownika. W razie niezastosowania się do nowych przepisów taki serwis może być ukarany grzywną w wysokości nawet 1% jego rocznych przychodów.

Pomysł jest ze wszech miar bardzo słuszny i miejmy nadzieje, że zyska również poparcie w innych krajach. Brak regulacji dotyczących korzystania z social mediów jest chyba jednym z poważniejszych niedopatrzeń rządzących. Francja zamierza zresztą pójść jeszcze o krok dalej i chce ograniczyć prawnie publikowanie zdjęć dzieci przez rodziców/opiekunów na portalach społecznościowych. Szacuje się, że ponad 90% rodziców pochwaliło się swoją pociechą w mediach społecznościowych jeszcze zanim ukończyła ona 5 lat i mogła samodzielnie zdecydować, czy faktycznie się na to zgadza. W moim mniemaniu to kolejny, bardzo dobry pomysł, który w 100% popieram.