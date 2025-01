Panele fotowoltaiczne do kosza? Znaleziono wydajniejszy materiał

Panele fotowoltaiczne coraz częściej pojawiają się na dachach Polaków. Tradycyjnie głównym surowcem do ich produkcji jest wafel krzemowy, lecz na horyzoncie pojawia się bardziej wydajna alternatywa.

Perowskitowe ogniwa słoneczne zyskują na znaczeniu jako bardziej elastyczna i ekologiczna alternatywa dla tradycyjnych ogniw krzemowych. W niedawnym przełomowym badaniu, naukowcy z Instytutu Technologii w Karlsruhe i ich partnerzy międzynarodowi m.in. z Niemiec, Korei Południowej i Chin dokonali znaczącego postępu w tej dziedzinie. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz zautomatyzowanej syntezy, udało się znaleźć nowe organiczne cząsteczki, które zwiększają efektywność tych ogniw.

Badania, kierowane przez prof. Pascala Friedericha z KIT oraz prof. Christopha Brabeca z Helmholtz Institute Erlangen-Nürnberg, pozwoliły na podniesienie wydajności referencyjnego ogniwa słonecznego z 24,6% do imponujących 26,2%. To osiągnięcie wymagało zaledwie 150 eksperymentów, zamiast setek tysięcy, które byłyby konieczne w tradycyjnym podejściu. Z pozoru może się wydawać, że do niewiele, lecz w dłuższej perspektywie robi sporą różnicę.

Perowskitowe ognia przyszłością fotowoltaiki

Podstawą sukcesu była baza danych zawierająca około miliona wirtualnych cząsteczek, które potencjalnie można było zsyntetyzować z dostępnych substancji. W procesie selekcji naukowcy wybrali 13 000 cząsteczek, a następnie 101 o najbardziej zróżnicowanych właściwościach. Z pomocą systemów robotycznych stworzono na ich bazie ogniwa słoneczne, a uzyskane dane posłużyły do trenowania modelu AI.

Algorytm wskazał kolejne 48 cząsteczek o wysokim potencjale, z których część osiągnęła wydajność przewyższającą obecnie stosowane materiały. Co istotne, AI wykazała zdolność do identyfikowania związków o unikalnych właściwościach, które wcześniej były pomijane przez chemików.

Strategia zastosowana w tych badaniach otwiera nowe możliwości w poszukiwaniu materiałów o wysokiej wydajności, nie tylko w fotowoltaice, ale także w innych dziedzinach, takich jak baterie czy komponenty elektroniczne. "Oszczędzanie czasu i zasobów dzięki inteligentnemu podejściu do projektowania materiałów to przyszłość nauki," podkreśla prof. Friederich.

