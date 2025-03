Nowa, lepsza i tańsza fotowoltaika. Wystarczyło podmienić jeden składnik

Instalowanie paneli fotowoltaicznych jest coraz częstszą praktyką, również w Polsce. Rozwiązanie to pozwala na obniżenie rachunków za prąd, choć sama instalacja tania nie jest. A co jeżeli powiedziałbym ci, że panele mogą być tańsze i bardziej wydajne?

W obliczu rosnącego zapotrzebowania na energię odnawialną oraz gwałtownie rosnących kosztów surowców, naukowcy poszukują alternatywnych rozwiązań, które pozwolą uczynić fotowoltaikę bardziej efektywną i ekologiczną. Jednym z najbardziej obiecujących kierunków jest zastąpienie srebra w ogniwach słonecznych elektrodami na bazie grafenu. Technologią tą zajmuje się brytyjsko-szwajcarska firma GraphEnergyTech, której rozwiązania mogą w przyszłości zrewolucjonizować branżę.

Reklama

Panele fotowoltaiczne będą tańsze i bardziej wydajne?

Z danych podanych przez GraphEnergyTech wynika, że sektor energii słonecznej pochłania ponad 16% światowej produkcji srebra, a przewiduje się, że w następnych latach zapotrzebowanie na ten surowiec może drastycznie wzrosnąć. Nie da się ukryć, że wykorzystanie srebra wpływa również na cenę samych paneli. Coraz wyższy koszt oraz ograniczony dostęp do materiałów może postawić całą branżę pod ścianą.

Ratunkiem mogą być nowatorskie elektrody na bazie grafenu, które mogą zastąpić srebro zarówno w tradycyjnych ogniwach krzemowych, jak i nowoczesnych ogniwach perowskitowych. Grafen, dzięki swojej wyjątkowej przewodności elektrycznej, stabilności chemicznej oraz kompatybilności z technologiami przemysłowymi, może stanowić klucz do dalszego rozwoju fotowoltaiki.

Warto zaznaczyć, że GraphEnergyTech nie działa w próżni – firma bierze udział w dwóch kluczowych projektach badawczych, które mogą przyspieszyć komercjalizację grafenowych elektrod w fotowoltaice.

Pierwszym z nich jest GETPSC (Graphene Electrode Technology for Perovskite Solar Cells) – projekt realizowany od stycznia 2025 roku we współpracy z Uniwersytetem Cambridge, tajwańską firmą Taiwan Perovskite Solar Corp (TPSC) oraz Tajwańskim Instytutem Badań Technologicznych (ITRI). Celem jest opracowanie modułów perowskitowych z elektrodami grafenowymi, co pozwoli obniżyć koszty produkcji i zwiększyć wydajność paneli. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 884 129 funtów od brytyjskiej agencji Innovate UK.

Z kolei drugą inicjatywą jest jest SiLEAN – projekt finansowany w ramach programu Horizon Europe, którego celem jest opracowanie alternatyw dla srebra w ogniwach krzemowych SHJ. Celem rozpoczętego w maju 2024 roku programu jest stworzenie i rozwijanie materiałów węglowych i skalowalnych technologii produkcyjnych, które pozwolą zmniejszyć zależność fotowoltaiki od drogich surowców.

Grafika: Tomasz Szwast/Antyweb