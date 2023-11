Odkryto miliony substancji, które mogą przyspieszyć Twój komputer. Oto one

Narzędzie oparte na sztucznej inteligencji GNoME (Graph Networks for Materials Exploration) właśnie dokonało istotnego odkrycia - znajdując 2,2 miliona nowych kryształów - z których 380 000 okazało się stabilnymi. To ogromne osiągnięcie AI, które może przyczynić się do rewolucji w dziedzinie nowoczesnych technologii.

Kryształy odgrywają kluczową rolę we współczesnym świecie technologicznym stanowiąc podstawę dla chipów komputerowych, baterii, paneli słonecznych i wielu innych nowatorskich rozwiązań. Jednakże odkrycie stabilnych kryształów to zadanie wymagające czasochłonnego eksperymentowania i badań. Dlatego też GNoME, narzędzie oparte na "głębokim" uczeniu maszynowym może zmienić oblicze tej dziedziny.

Dzięki GNoME liczba dostępnych opłacalnych z naszego punktu widzenia materiałów znacznie wzrosła. Spośród 2,2 miliona znalezionych kryształów, 380 000 uznano za najbardziej stabilne, co czyni je obiecującymi w kontekście dalszych badań i eksperymentów. Wspólne osiągnięcie AI oraz naukowców otwiera drogę do opracowania rozwiązań wspierających wykorzystywane przez nas technologie. Mowa o takich komponentach, jak nadprzewodniki, elementy systemów zasilania superkomputerów, czy bardziej wydajne akumulatory dla pojazdów elektrycznych.

GNoME to nie tylko narzędzie do przewidywania stabilności nowych materiałów, ale także przykład potencjału sztucznej inteligencji w dziedzinie odkrywania i opracowywania ich na naprawdę dużą skalę. Współpraca zespołu Google DeepMind oraz zespołem naukowców z Lawrence Berkeley National Laboratory pozwoliła na opublikowanie drugiego artykułu w czasopiśmie Nature, który przedstawia, jak wyniki analiz AI mogą być wykorzystane do poszukiwania m. in. stabilnych kryształów wspierających wykorzystywane przez nas technologie.

Projekt GNoME ma ogromny wpływ na społeczność badawczą, ponieważ zaopatruje naukowców w informacje dotyczące 380 000 przeróżnych substancji, które mają największe szanse na pomyślną syntezę i wykorzystanie ich w praktyce. To prawdziwa skarbnica wiedzy dla naukowców, którzy mogą wykorzystać te dane do dalszych badań i eksperymentów. Co więcej, GNoME przyczynia się do obniżenia kosztów odkrywania nowych substancji. Badacze niezależnie potwierdzili wyniki pracy AI i dowiedli jej skuteczności. Udostępnienie bazy danych nowo odkrytych kryształów społeczności badawczej otwiera drogę do jeszcze większej liczby innowacji w świecie nowych technologii.

Szybki rozwój technologii opartych na nowych kryształach może przynieść wiele korzyści, w tym bardziej ekologiczne i efektywne rozwiązania: między innymi szybsze komputery i smartfony, lepsze (nie tylko do nich, ale i do samochodów) akumulatory, efektywniejsze panele słoneczne i wiele innych. Badania prowadzone przez GNoME mają ogromny potencjał do tworzenia rozwiązań, które wpłyną na nasze życie na wiele różnych sposobów.

GNoME po raz kolejny okazuje się być naprawdę potężnym narzędziem. Dzięki niemu możliwe jest przewidywanie stabilności kryształów w skali, która wcześniej wydawała się niemożliwa. Tym samym, przyczynia się do rozwoju tego, z czego korzystamy tu i teraz, a w przyszłości może okazać się głównym graczem w zakresie przybliżania nas do życia wśród bardziej ekologicznych rozwiązań.