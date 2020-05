Czy na taką Forzę czekali gracze mobilni? Coś mi się wydaje, że nie do końca

Kontrowersje związane z Forza Street pojawiły się już w zeszłym roku. W maju 2018 r. posiadacze komputerów PC mogli zagrać w Miami Street — dość uproszczony symulator ulicznych wyścigów, w którym gracz nie miał wiele do roboty (przynajmniej jeśli chodzi o samą jazdę samochodami). Po miesiącach testów zdecydowano się na przemianowanie tytułu na Forza Street i jednocześnie zapowiedzenie wersji na urządzenia z iOS i Android. Gra ma konkurować z innymi produkcjami tego typu — w tym serią Asphalt, która od lat dostępna jest na rynku mobilnym, a kolejne jej odsłony wyciskają ze smartfonów ostatnie soki — przynajmniej jeśli chodzi o kwestie grafiki.

Przedstawiamy zupełnie nowe oblicze wyścigów Forza na urządzenia mobilne. Wejdź do ekscytującego świata wyścigów ulicznych, aby wygrać kolekcję samochodów Twoich marzeń. Ścigaj się, aby zdobywać kultowe samochody i niech Twój garaż stanie się zbiorem trofeów. Usprawnione elementy sterujące zapewniają idealną synchronizację gazu, hamulców i dopalaczy. Jednocześnie kamery rejestrują ekscytujący wyścig z bliska. Ścigaj się w szybkich, jednominutowych wyścigach lub zanurz się w epickiej historii z wieloma ścieżkami prowadzącymi do zwycięstwa. Ścigaj się w dowolnym miejscu i czasie.

Opis pochodzący z oficjalnej strony gry jest naprawdę optymistyczny i zachęcający, jednak już po zbyt długim wprowadzeniu można się zorientować, że Forza Street nie będzie wymarzonymi wyścigami dla miłośników serii. Więcej tu mechanizmów znanych z typowych gier free-to-play, gdzie sporą część spędzamy na tabelkach i statystykach, niż na samej rozgrywce. A ta też nie jest szczególnie odkrywcza.

Forza Street. Czy to właśnie na to czekali gracze?

Forza Street nie wygląda źle, ale nie wygląda też rewelacyjnie. Seria przyzwyczaiła nas do wysokiej jakości grafiki, szczegółowych modeli samochodów i rozbudowanego świata. Tu trasy są nieco puste, a gracz nie ma czasu na podziwianie widoków towarzyszącym wyścigom. Sterowanie w czasie jazdy zredukowano do minimum. Odpowiadamy wyłącznie za gaz/hamulec i odpalanie nitro — tyle i aż tyle. Liczy się refleks i odpowiednie puszczenie przycisku gazu przy wejściu w zakręt i ponowne tupnięciu przy wychodzeniu. Przeszkadzać w tym będą min. zmieniające się dynamicznie ujęcia kamery.

Zobacz też: Lepiej driftować na ekranie niż na parkingu pod Biedronką. Oto najlepsze gry wyścigowe w historii

Jednak najwięcej czasu przyjdzie spędzić w garażu. To tu można modyfikować swoje samochody, kupować nowy lakier(!), zwiększać konkretne parametry i poziomy umożliwiające pokonywanie trudnych przeciwników. Do tego dochodzą dzienne wyzwania, nagrody za logowanie, zawody pozwalające zawalczyć o ulepszenia oraz kampania, która pozwala śledzić losy kierowców i ulicznych wyścigów Forza Street.

Gra jest już dostępna w App Store, Google Play i Samsung Galaxy Store. Pobierzecie ją za darmo, ale szybko przywitają Was rozbudowane mikropłatności. W zależności od tego, co będziecie chcieli dokupić, szykujcie się na wydatki rzędu 8,99 zł ~ 479,99 zł. Warto dodać, że w Forza Street zagracie po polsku, a gra umożliwia połączenie z kontem Xbox Live, co pozwala min. na nieprzerwaną rozgrywkę zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i komputerze PC.