Demo Unreal Engine 5 uruchomione na PlayStation 5 robi ogromne wrażenie. Tak fotorealistyczne mogą być gry nowej generacji

Nowa generacja konsol budzi od groma emocji — i choć powoli tracę nadzieję że będzie tak dobrze, jak sobie to wymarzyliśmy, to nie mam wątpliwości że PlayStation 5 i Xbox Series X przyniosą sporo zmian w wizualnym aspekcie gier. O tym że PlayStation 5 będzie mocną maszyną wiemy nie od dziś — techniczna prezentacja konsoli nowej generacji nie pozostawia co do tego żadnych złudzeń. Ale czyste cyferki i opowiadanie o abstrakcyjnych technikaliach nie robi na większości graczy większego wrażenia. To taka przystawka przed daniem głównym, czyli grami — tym jak będą wyglądać i ruszać się na nadchodzącym sprzęcie. A patrząc na prezentację Unreal Engine 5 który pokazał swoją moc na PlayStation 5 można powiedzieć, że będzie ładniej. Dużo ładniej.

Unreal Engine 5 na PlayStation 5 prezentuje się i rusza fenomenalnie

Dema technologiczne mają to do siebie, że często wyciskają ze sprzętu ostatnie soki i… późniejsze gry nie wyglądają aż tak dobrze. Cóż — w końcu ma to być reklama z prawdziwego zdarzenia, ale ekipa mówi wprost, że wszystko co widzimy na poniższym materiale dzieje się w czasie rzeczywistym na PlayStation 5. To żadne sztuczki i prerenderowane materiały. Tak wygląda fragment rozgrywki wspomnianego dema — jak mówi ekipa Epic Games, najnowsza odsłona ich silnika pozwala stworzyć gry i efekty, które na obecnej generacji są kompletnie poza zasięgiem:

Wow, wygląda to naprawdę przepięknie — a silnik Unreal Engine 5 wstępnie zostanie udostępniony już na początku przyszłego roku. Pod koniec 2021 zaś — twórcy gier mają otrzymać dostęp do jego pełnej wersji, która dostosowana będzie zarówno do konsol obecnej jak i przyszłej generacji, Androida, iOS oraz komputerów PC i Mac. A już teraz wiemy, że uwielbiany przez graczy z całego świata Fortnite doczeka się aktualizacji silnika i został oficjalnie zapowiedziany na konsole nowej generacji :).