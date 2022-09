Ford chce rozwiązać problem coraz większej ilości wypadków z udziałem rowerzystów. Rozwiązanie może Was zaskoczyć.

Coraz więcej rowerów na drogach i coraz więcej wypadków

Rower z dnia na dzień staje się coraz bardziej popularnym i powszechnym środkiem transportu. Niestety, wraz z tymi statystykami, zwiększa się ilość wypadków z rowerzystami w roli głównej - według oficjalnych danych, w Polsce w 2021 roku mieliśmy do czynienia z 3513 wypadkami drogowymi z udziałem rowerzystów, z czego 185 osób zginęło, a 3192 rowerzystów odniosło rany. Większość wypadków odbywa się w terenie zabudowanym, lecz statystycznie okazuje się, że to wypadki poza miastem są tragiczne w skutkach, bowiem aż co piąty taki incydent kończy się tragedią.

Sytuacja wcale nie jest lepsza w tym roku - jak donosił PAP w czerwcu, przed szczytem sezonu rowerowego odnotowano blisko 1100 wypadków, wśród których było ponad 50 ofiar. Problem ten nie jest obecny wyłącznie w naszym kraju - jest to kłopot nasilający się w wielu państwach, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Na tę sytuację postanowił wpłynąć Ford, opracowując system, którego zadaniem jest zminimalizowanie ilości wypadków z udziałem rowerzystów.

Jaki plan ma Ford?

Odpowiedź jest prosta: technologia. Ford ogłosił, że współpracuje z Uniwersytetem Stanowym Ohio, Commsignią, PSS, T-Mobile i Tome Software w celu zbadania tego, w jaki sposób specjalnie przygotowany program może zmniejszyć ilość wypadków drogowych z rowerzystami oraz pieszymi, których kierowcy zwyczajnie nie zauważą.

Najciekawsze jednak jest to, jak całość ma wyglądać. Nie mówimy tutaj o programie pisanym wyłącznie dla samochodów Forda, bazującym na specjalnych czujnikach czy takim, który będzie dostępny wyłącznie w nowych modelach i do swojego działania będzie potrzebował dodatkowych elementów. Owocem tej pracy ma być po prostu aplikacja na smartfony, która w całości będzie opierać się na Bluetooth. Zaskoczeni?

Czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze. Bluetooth lekiem na coraz większą ilość wypadków z rowerzystami?

System wykrywania rowerzystów oraz pieszych będzie bazował na Bluetooth Low Energy. Wszystkie samochody z systemem Ford Sync będą kompatybilne z aplikacją, a kiedy system wykryje możliwość doprowadzenia do wypadku, kierowca zostanie poinformowany sposobem audiowizualnym. Nie jest wiadome, jak to ma dokładnie wyglądać, lecz można przypuszczać, że w samochodzie rozniesie się jakiś charakterystyczny dźwięk, a rzucające się w oczy ostrzeżenie pojawi się na wyświetlaczu wewnątrz pojazdu.

Dlaczego system według Forda ma spore szanse na sukces? Przede wszystkim, technologia Bluetooth LE, która pojawiła się w 2009 roku, jest niemal na każdym urządzeniu - zatem, jeśli nie macie telefonu sprzed ponad dekady, nie macie się o co martwić. Dodatkowo, jeżeli jesteście posiadaczami Forda z systemem Sync, również nie będziecie musieli podejmować jakichkolwiek dodatkowych działań dzięki zaimplementowanej już obsłudze Bluetooth. Co również ciekawe, T-Mobile znajduje się w gronie współpracowników ze względu na trwające prace nad wersją aplikacji, która wykorzystuje 5G zamiast Bluetooth LE.

Kiedy możemy spodziewać się premiery tej aplikacji? W tej kwestii Ford milczy

Nie jest na ten moment wiadome, kiedy aplikacja ma się pojawić. Miejmy nadzieję, że cały system okaże się tak skuteczny, jak wyobraża sobie to Ford - i oczywiście, że przełoży się to na statystyki dotyczące ilości wypadków oraz ofiar. Ciekawa jest również kwestia tego, jak na taki system zareagują konkurencyjne firmy - i czy Ford zwyczajnie udostępni swoją pracę innym markom motoryzacyjnym, zrobi aplikację kompatybilną ze wszystkimi systemami w samochodach, czy każdy będzie tworzył swoją własną interpretację.

