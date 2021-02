Ford Mondeo jak Mustang Mach-E?

Widocznie powyżej i poniżej zdjęcia to jeszcze nie finalny produkt, a wizja grafika AutoExpress powstała na bazie dotychczasowych zdjęć szpiegowskich. Ford już jakiś czas temu dawał do zrozumienia, że tradycyjne auta z segmentu C i D przestają się podobać klientom na rzecz crossoverów. Dlatego nowe Mondeo przejdzie radykalną metamorfozę, choć trudno w tej chwili powiedzieć czy nadal zachowa swoją nazwę. Dziennikarze podejrzewają, że Ford może skorzystać z marki, którą pokazał kilka miesięcy temu i nazwać nowy model – Mondeo Evos. Patrząc z boku można odnieść wrażenie, że będzie to auto bardzo podobne do Mustanga Mach-E, czyli pierwszego elektrycznego pojazdu w ofercie marki, który powoli trafia właśnie do pierwszych klientów.