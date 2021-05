Druga ikona po lewej stronie dodaje nam dany artykuł do ulubionych, a pierwsza odznacza go jako nieprzeczytany. Obie opcje przydadzą się nam, gdy chcemy wybrane pozycje zaznaczyć do przeczytania na później. W głównym oknie programu, po zapoznaniu się z wszystkimi pozycjami, możemy na koniec korzystając z filtrów wyświetlić tylko ulubione artykuły, bądź tylko te nieprzeczytane.