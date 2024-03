Fizyczne przyciski wrócą do samochodów. Wystarczyła jedna decyzja

W ostatnich latach dominuje trend porzucania fizycznych przycisków i przełączników w samochodach, na rzecz dotykowych ekranów. Dla producentów to łatwiejsze, bo obniża koszty, ale mało komu jednak takie zmiany odpowiadają. Jest szansa, że wkrótce się to jednak zmieni.

Euro NCAP będzie karał za dotykowe interfejsy

Niektóre marki, jak chociażby Volkswagen, same przyznały już, że poleganie na stricte dotykowych przyciskach i ekranach nie jest najlepszym rozwiązaniem. Użytkownicy zwracają przede wszystkim uwagę na spadek ergonomii, a koronnym przykładem jest dotykowy pasek regulacji temperatury w wielu samochodach tego koncernu, który nie ma nawet podświetlenia i w nocy jest bezużyteczny. W najnowszych modelach porzucono już to rozwiązanie, ale wiele wskazuje na to, że grono firm, które wycofają się z podobnych zmian wkrótce znacznie się powiększy. Co więcej nie będzie do tego potrzebna żadna dyrektywa Unii Europejskiej, bo na problemy z dotykowymi interfejsami zwróciła uwagę organizacja European New Car Assessment Programme.

Euro NCAP nie ma co prawda żadnej mocy sprawczej, nie może niczego nakazać producentom samochodów. Jest to jednak organizacja, która ocenia bezpieczeństwo praktycznie wszystkich samochodów, które trafiają do sprzedaży w Europie. I każdy producent chce aby jego samochody w takich testach zdobywały najwyższe oceny. Od 2026 roku aby uzyskać 5 gwiazdek w teście Euro NCAP, kluczowe elementy samochodu będą musiały być sterowane przez fizyczne przyciski i dźwignie. Specjaliści od oceny bezpieczeństwa dowodzą, że stosowanie dotykowych interfejsów zmusza kierowców do odrywania wzroku od drogi co zwiększa prawdopodobieństwo wypadku.

Wśród najważniejszych elementów, które mają być obsługiwane "fizycznie" wymienia się dźwignie kierunkowskazów oraz wycieraczek, przycisk od świateł awaryjnych, sygnał dźwiękowy (klakson) oraz przycisk funkcji eCall, przy pomocy którego możemy automatycznie powiadomić służby o wypadku. Nie ma na tej liście co prawda pokręteł od klimatyzacji, ale miejmy nadzieje, że Euro NCAP wskaże dobry kierunek. Tym bardziej, że na wdrożenie zmian w kokpitach nie ma już wiele czasu. Ciekawy jestem też co zrobi np. Tesla, która przeniosła przycisk od kierunkowskazów na kierownicę. Nie mam jednak wątpliwości, że to krok w dobrym kierunku.