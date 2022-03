Właściciele Fitbit Ionic mogą oddać swoje zegarki i odzyskać pieniądze. Wszystko przez problemy z baterią

Na przestrzeni lat byliśmy już świadkami wielu problemów z bateriami w urządzeniach elektronicznych, po które sięgamy na co dzień. Wybuchające Galaxy Note'y 7, ryzykowne baterie w Macbookach Pro z 2015 roku z którymi nie można było wsiadać na pokład samolotu. Jedne problemy dotyczyły większych partii urządzeń, inne mniejszych. Zdarza się najlepszym. Ale kiedy mowa o sprzęcie który na stały kontakt z naszym ciałem - warto mieć się na baczności i stale je monitorować. Zwłaszcza, po tym, jak amerykańska Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich oficjalnie informuje o problemie i zachęca klientów do zaprzestania korzystania z produktu, a Fitbit uruchamia oficjalny program wycofywania modelu z rynku.

Fitbit Ionic - problemy z przegrzewającą się baterią

Fitbit Ionic to debiutujący w 2017 zegarek znanej i lubianej firmy, która w ubiegłym roku została oficjalnie przejęta przez Google. Komisja w artykule poświęconym zegarkowi wspomina o co najmniej 115 informacjach otrzymanych ze Stanów Zjednoczonych (i 59 z innych stron świata) o tym, że bateria w urządzeniu się przegrzewa. 78 z amerykańskich zgłoszeń skończyło się poparzeniami (z czego dwa - poparzeniami trzeciego stopnia, cztery - trzeciego stopnia). Z zagranicy również wpłynęło 40 raportów o poparzeniach użytkowników.

Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich radzi, by wszyscy właściciele zegarków Fitbit Ionic jak najszybciej zaprzestali korzystania z nich. Amerykańscy użytkownicy mogą liczyć na specjalne opakowania dzięki którym będą mogli odesłać urządzenia i odzyskać 299 dolarów — czyli rekomendowaną cenę sprzętu. Powstała też oficjalna strona poświęcona wycofywaniu Fitbit Ionic, na której również Polacy mogą skorzystać z procedury zwrotu.

Aby kontynuować ubieganie się o zwrot pieniędzy, musisz najpierw zarejestrować swoje dane, a następnie przedstawimy Ci kroki, które pozwolą zweryfikować Twoje konto i wyłączyć synchronizację urządzenia. Aby otrzymać zwrot pieniędzy, wymagana jest weryfikacja konta. Wpisz swoje informacje poniżej.

Przegrzewająca się bateria w Fitbit Ionic - jak poważna jest skala problemu?

Jestem zdania, że nawet jeden użytkownik z poparzeniami wywołanymi problemami technicznymi z elektroniką to już za dużo. Mimo wszystko o takich kłopotach najczęściej informuje się procentowo — i patrząc na to z tej perspektywy, nie wygląda to dramatycznie. Fitbit Ionic to sprzęt, który debiutował blisko pięć lat temu — około miliona sztuk sprzedano w Stanach Zjednoczonych, a ponad 600 tys. trafiło do innych krajów. W swoim oficjalnym oświadczeniu, przedstawiciele Fitbita powiedzieli że problemy które zostały zgłoszone przez użytkowników reprezentują mniej niż 0,01% sprzedanych urządzeń.

Mimo wszystko - jestem pełen podziwu, że zdecydowali się na takie kroki. Jeżeli dzięki temu uda się uratować któregokolwiek z właścicieli zegarka przed poważniejszymi poparzeniami - warto. Ale mimo wszystko nie ma co kusić losu. Myślę że wielu właścicieli po czasie mimo wszystko chętnie odzyska pieniądze i zainwestuje w nowszy sprzęt, chociażby nowe zegarki Fitbit Sense czy Versa.