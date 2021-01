Świetna wiadomość – 85 proc. użytkowników iCloud korzysta z uwierzytelniania dwuskładnikowego

Powiedzieć, że kwestie cyberbezpieczeństwa stały się w ostatnim czasie palącym problemem współczesnego świata to jak nie powiedzieć nic. Straty poniesione w wyniku cyberataków liczy się już w miliardach dolarów rocznie, a wiele ataków hakerskich wiąże się z osobistymi tragediami. Pomimo tego wciąż samo bezpieczeństwo internetowe jest tematem, który naprawdę interesuje raczej niewielką grupę osób, a działania olbrzymich korporacji, które zbierają coraz więcej danych o nas przechodzą bez większego echa. Do tej pory byłem przekonany, że apele o to, by samemu dbać o swoje bezpieczeństwo przynosiły efekty niczym rzucanie grochem o ścianę. Chociażby jeżeli chodzi o tak prostą rzecz, jak stworzenie silnego hasła. Dziś jest to prostsze niż kiedykolwiek, a listy przebojów wśród haseł od lat otwierają takie pozycje jak „123456”, „qwerty”, „admin1” czy „password”. Jednak jak się okazuje, są też dobre wieści.

85 proc. użytkowników iCloud używa 2FA

Jak wynika z informacji, którą Apple udostępniło na swoim blogu, wraz z końcem 2020 roku aż 85 procent użytkowników ich usługi chmurowej, iCloud, korzysta z uwierzytelniania dwuskładnikowego. Niestety, Apple nie pochwaliło się, czy użytkownicy częściej korzystają z metody zaufanego urządzenia, czy też z kodów, które są wysyłane na poszczególne numery telefonów. Nie wiem też, jak taki odsetek wypada na tle konkurencji. Pomimo tego, nie można odmówić Apple, że osiągnięcie takiego wyniku jest imponujące. Zwłaszcza, że to właśnie iCloud od długiego czasu był sztandarowym przykładem tego, jak lekkomyślnie można podchodzić do kwestii zabezpieczenia swoich danych.