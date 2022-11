Finałowa dwudziestka Młodzieżowego Słowa Roku. Nie znam żadnego (no prawie) słowa

To już 7. edycja Młodzieżowego Słowa Roku. XD, jesieniara, dwudzionek, śpiulkolot. Coś co jeszcze kilka lat temu było całkowicie nieznane, dziś jest już powszechnie stosowane - i to nie tylko przez najmłodszych. Jak w latach ubiegłych, tak i teraz mamy możliwość poznania słownych kandydatów, którzy powalczą o nagrodę Młodzieżowego Słowa Roku. I, podobnie jak w poprzednich edycjach, jest wiele słów, które dla nieco starszych ludzi (w tym mnie) są całkowicie niezrozumiałe. Poznajmy więc wszystkie słowa, które w tym roku zyskały na popularności i najmłodszych wraz z definicjami zamieszczonymi na stronach Słownika Języka Polskiego PWN.

Młodzieżowe Słowo Roku - finałowa dwudziestka

Baza (bazunia, zbazowane)

Wyraz aprobaty, pozytywnych emocji.

Betoniarz (beton, be be be beton, cztery cztery)

Absurdalne powiedzenia z dwóch krótkich filmów opublikowanych na YouTube w 2008 r., a po latach odkrytych na nowo. Betoniarz odnosi się najprawdopodobniej do profesji, kojarzyć się też może z osobą otyłą.

Cringe (krindż)

Wstyd, przypał, sytuacja mocno niestosowna do okoliczności, zawstydzająca, coś krępującego.

Essa

Coś łatwego, co przychodzi łatwo dlatego, że jesteśmy wyluzowani (stąd mieć essę), luz. Często występuje jako okrzyk radości lub triumfu, wykorzystywany jako ekspresja pozytywnych uczuć, a nawet pozdrowienie.

Gigachad

Osoba idealna, wzbudzająca podziw; ktoś bardzo dobry w jakiejś dziedzinie lub coś co jest świetne, doskonałe.

Kto pytał? (A kto pytał?)

Pytanie wyrażające brak zainteresowania treścią danego komunikatu.

Łymyn (women)

Spolszczone żartobliwe określenie kobiet zachowujących się nieracjonalnie (dawniej "Ach, te kobiety").

Naura

Skrót od na razie; zwrot używany na pożegnanie - od "nara".

NPC

Zwykła, niewyróżniająca się osoba. Ktoś, kto zachowuje się i ubiera jak inni, ale też ktoś, kto zachowuje się mechanicznie, dziwnie - jak postać z gry, która nie jest grywalna i nie wchodzi się w nią w daleko idące interakcje.

Odklejka (odkleić się, odklejeniec, odklejony, odkleiło, odkleja (czynność), odkleja (osoba))

Stan oderwania od rzeczywistości lub osoba, która nie rozumie, co się dzieje, jest nieobecna myślami, nie zachowuje się odpowiednio.

Onuca

Sprzymierzeniec Rosji w wojnie z Ukrainą, osoba, która usprawiedliwia działania agresora.

Pokemon

Osoba wyróżniająca się zbyt ekstrawaganckim, niecodziennym, kolorowym wyglądem

Rel

Z angielskiego: relatable. Czuję to samo, mam tak samo, prawdziwe zgadzam się z tobą. Potwierdzenie tego, co mówił przedmówca.

Robi wrażenie

Dosłowny lub ironiczny sposób wyrażenia zdumienia lub podziwu.

Siedemnaście (hehe 17)

Żartobliwa, przekorna riposta na pytanie o wiek. Pytanie i odpowiedź: Ile ty masz lat? Hehe, siedemnaście to fragment piosenki wykonywanej przez grupę NATSU WORLD skupioną wokół youtuberki i influencerki Natsu. Siedemnaście może być też odpowiedzią na każde pytanie zaczynające się od ile?.

sSgma (sigma male)

Mężczyzna silny, niezależny, intrygujący, pewny siebie, podziwiany, ale nieafiszujący się ze swoimi sukcesami.

Slay

Coś, co wymiata, robi wrażenie, wzbudza podziw albo ktoś, kto imponuje, poraża, np. atrakcyjnym wyglądem.

Sus

Podejrzany - skrót często używany przez graczy Among Us.

Twoja stara (twój stary, twoja matka, twój ojciec)

Funkcjonuje jako dezaprobująca odpowiedź na pytanie: Kto? Kto pytał?

UwU

Emotikon oznaczający coś słodkiego, uroczego; ekspresja ciepłych emocji. Może być też ironiczną reakcją na coś, co odczuwa się jako „przesłodzone”.

Drugi etap, który wystartował dzisiaj (15.11) potrwa do końca listopada. Głosowanie polega na wskazaniu jednego słowa z listy. Choć w drugim etapie nie można liczyć na żadne nagrody specjalnie, wypełniając formularz zgłoszeniowy można wyrazić chęć pobrania bezpłatnego e-booka "WYRAŻAJ SIĘ... PO POLSKU!". Tegoroczne Młodzieżowe Słowo Roku poznamy już za kilkanaście dni. Macie swoje typy? Znacie w ogóle te słowa? Dajcie znać w komentarzach.