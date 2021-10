Final Fantasy VII to marka sama w sobie. Jej najnowsze odsłony w postaci Final Fantasy VII Ever Crisis oraz Final Fantasy VII The First Soldier trafią na smartfony i tablety. Ten drugi tytuł będzie pierwszym w serii oferującym tryb Battle Royale.

Final Fantasy VII świętuje w tym roku 24. urodziny. Oryginał, wydany w 1997 r. na konsolę PlayStation, do tej pory cieszy się ogromną popularnością. Wydany w 2020 r. Final Fantasy VII Remake opowiada historię w nieco inny sposób — to bardziej reinterpretacja wydarzeń przedstawionych w kultowej już gry i skupia się na wydarzeniach w mieście Midgar rządzonym przez korporację Shinra. Remake ma być podzielony na kilka epizodów, a dalsze przygody bohaterów FFVII poznamy w kolejnych częściach gry. W ostatnich miesiącach na konsoli PlayStation 5 pojawiła się rozszerzona edycja Remake'u z podtytułem INTERGRADE przedstawiająca cześć wydarzeń z perspektywy Yuffie, która z pewnością nie jest obca fanom oryginału.

Final Fantasy VII to nie tylko klasyka z PSX czy Remake. Świat eksploatowany jest przez Square Enix na różne sposoby. Wystarczy wspomnieć tytuły zawarte w tak zwanej Kompilacji Final Fantasy VII. To gry Before Crisis: Final Fantasy VII, Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII, Crisis Core: Final Fantasy VII oraz film Final Fantasy VII: Advent Children. Studio nie daje nam zapomnieć o Cloudzie i spółce. Oprócz prac nad kontynuacją FF VII Remake, ekipa ze Square Enix przygotowuje dwie inne premiery. To Final Fantasy VII Ever Crisis i Final Fantasy VII The First Soldier. Obie trafią na urządzenia mobilne.

Final Fantasy VII The First Soldier. Świat FF w Battle Royale

W miniony weekend, z okazji zakończonych już targów TGS2021, Square Enix zaprezentowało nowy zwiastun prezentujący rozgrywkę i zdradziło kilka istotnych informacji na temat samej gry. W tym, że Final Fantasy VII The First Soldier na urządzeniach z Androidem i iOS zadebiutuje już w listopadzie 2021 r. Gra z gatunku Battle Royale pozwoli toczyć walki na 30 lat przed wydarzeniami ukazanymi w grze. Bitwy tyczyć się będą w Midgarze - ogromnej metropolii będącej istotnym elementem fabuły Final Fantasy VII. Twórcy potwierdzili, że gra oferować będzie wsparcie dla bezprzewodowych kontrolerów.

Jednak nie zapominają oni o graczach preferujących sterowanie dotykowe. To ma być dopracowane w taki sposób, by zapewniało wygodną rozgrywkę. Do dyspozycji graczy oddane będą różne typy arsenału: pistolety, karabiny, strzelby, broń biała, a nawet magia oraz specjalne materie przywołujące Summony - mityczne potwory pomagające w walce. Nie zabraknie też przedmiotów leczących, które pomogą na ciągle zmniejszającym się polu walki. Mimo zakończonych testów beta, o grze wciąż nie wiadomo zbyt wiele - w tym, nie zdradzono wszystkich szczegółów związanych z wątkami fabularnymi, które mogą się w tym tytule pojawić. Nie wiadomo też jak będzie wyglądała kwestia mikropłatności. Final Fantasy VII The First Soldier dostępna będzie na urządzeniach z Androidem i iOS w formie Free To Play więc z całą pewnością nie zabraknie wewnętrznego sklepiku.