Wraz z aktualizacją Final Cut Pro 2, Apple wypuściło zupełnie nową aplikację: Final Cut Camera. Ten niepozorny produkt jest dostępny zarówno na iPhone'y jak i iPady. Ale zaraz, zaraz... przecież Apple już ma swoje karmione autorskimi algorytmami narzędzie do nagrywania wideo. Co zatem oferuje Final Cut Camera? To właśnie tutaj znajdziemy dostęp do zaawansowanych funkcji nagrywania, które — jak twierdzi gigant z Cupertino — mają zadowolić zarówno profesjonalistów, jak i amatorów.

Aplikacja do nagrywania w pełni kompatybilna z Final Cut Pro

Pierwszą rzeczą o której trzeba wiedzieć w kontekście nowej aplikacji jest fakt, iż jest ona idealnym uzupełnieniem dla Final Cut Pro. Umożliwia ona także rozpoczęcie sesji Live Multicam z wykorzystaniem maksymalnie czterech urządzeń korzystających z aplikacji. Dzięki temu użytkownicy mogą podglądać, nagrywać i synchronizować różne kąty wideo w Final Cut Pro na iPadzie. Automatyczna synchronizacja mediów w Final Cut Pro umożliwia zaś natychmiastową edycję klipów, bez konieczności ich kopiowania i dodatkowego kombinowania.

final cut camera

Profesjonalna aplikacja z zaawansowanymi narzędziami które mamy zawsze pod ręką

Aplikacja oferuje szeroki zakres profesjonalnych narzędzi do nagrywania i... jeżeli zachwyciła was wypuszczona niespełna miesiąc temu aplikacja Kino, to tutaj również poczujecie się jak w domu. Final Cut Camera pozwala dostosować szybkość migawki, ISO, balans bieli, ręczne ustawianie ostrości, rozdzielczości, liczby klatek na sekundę oraz przestrzeń kolorów. Dzięki opcji stabilizacji można zminimalizować drgania i ruchy kamery, co jest szczególnie przydatne podczas nagrywania w trudniejszych warunkach.

Z bardziej zaawansowanych narzędzi — nie zabrakło focus peaking, który pomaga w uzyskaniu ostrych jak brzytwa nagrań, wskaźników zebra dla prawidłowego naświetlenia. Wisienką na torcie są prowadnice proporcji i nakładki siatki do lepszego kadrowania ujęć. Aplikacja umożliwia również zapisanie wideo w aplikacji Pliki lub bezpośrednio na zewnętrznym dysku.

Interfejs Final Cut Camera jest prosty i intuicyjny, co ułatwia korzystanie z zaawansowanych funkcji nawet mniej doświadczonym użytkownikom. Aplikacja pozwala na monitorowanie poziomu baterii i dostępnego miejsca w pamięci iPhone’a, a także oferuje możliwość wyłączenia wbudowanej stabilizacji iPhone’a, co jest przydatne przy używaniu zewnętrznych stabilizatorów.

To wszystko działa i ze sobą współgra, jak to u Apple

Po sparowaniu z iPadem, aplikacja może odzwierciedlać obraz z kamery iPhone, co pozwala na zdalne sterowanie ustawieniami z większego ekranu. Jest to szczególnie przydatne, gdy iPhone jest zamontowany na statywie. Final Cut Camera umożliwia łatwy transfer mediów do projektu Final Cut na iPadzie lub zapisanie materiału na zewnętrznym dysku.

Final Cut Camera jest dostępna za darmo w App Store. Bez jakichkolwiek ukrytych opłat i mikropłatności. To bez wątpienia jedno z najciekawszych narzędzi dla wszystkich nagrywających filmy iPhonem i chcących mieć możliwie jak najwięcej kontroli nad tym co rejestrują.