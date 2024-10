Blisko 200 filmów zniknie z VOD. Wśród nich prawdziwe hity!

Ogrom filmów, seriali i programów ma zniknąć z platform VOD. Oto listy oznaczonych do usunięcia tytułów z Max, SkyShowtime oraz Prime Video. Wśród nich są prawdziwe hity!

Świat streamingu jest dynamiczny i ciągle się zmienia. Filmy, które jeszcze wczoraj były dostępne na wyciągnięcie ręki, dziś mogą zniknąć z platform VOD. Dzieje się tak z powodu wygasających licencji, zmian w ofercie serwisów streamingowych i wielu innych czynników. Wkrótce z platform może zniknąć w sumie blisko 200 tytułów, w tym wiele popularnych tytułów, które z pewnością były chętnie oglądane przez wielu użytkowników. Pełne listy tytułów mogących zniknąć, wraz z datami które oznaczono jako ostatni dzień dostępności, znajdziecie na końcu wpisu. A jakie z tych produkcji warto zobaczyć?

Usuwane filmy z VOD. Ponad 200 tytułów zniknie z platform

Wśród usuwanych filmów znalazł się "Zjawa" - obraz, który przyniósł Leonardo DiCaprio upragnionego Oscara. Surowa opowieść o przetrwaniu i zemście na tle dzikiej przyrody hipnotyzowała widzów i zbierała pochwały krytyków. Z VOD ma też zniknąć również komedia "Stażyści", która miała udowadnić, że wiek to tylko liczba, a Vince Vaughn i Owen Wilson pokazali, że nadal potrafią rozbawiać widzów. Kto by pomyślał, że dwójka niedoświadczonych stażystów w Google może dostarczyć tyle zabawy? Swego czasu film był naprawdę popularny.

Fani kina akcji z pewnością z żalem pożegnają "Terminatora" - to kultowy film Jamesa Camerona, który zdefiniował gatunek science fiction. Z kolei miłośnicy fantasy nie uwierzą, że będzie trzeba pożegnać się z trylogią Hobbit, ekranizacją arcydzieła J.R.R. Tolkiena od Petera Jacksona. Platforma VOD usunie również filmy oparte na faktach. Steve Jobs, z niezapomnianą kreacją Michaela Fassbendera, ukazywał sylwetkę wizjonera, który zrewolucjonizował świat technologii. Z kolei "Polowanie na czerwony październik", które trzyma w napięciu do ostatniej minuty, opowiadając historię radzieckiego okrętu podwodnego, który zmierza w stronę Stanów Zjednoczonych.

Jako do usunięcia oznaczone są także filmy poruszające ważne tematy społeczne. "Czarne bractwo. BlacKkKlansman" Spike'a Lee opowiada o infiltracji Ku Klux Klanu przez czarnego policjanta, ukazując rasizm i nienawiść w Ameryce. "Buntownik z wyboru" z Mattem Damonem w roli głównej to wzruszająca opowieść o młodym geniuszu, który musi odnaleźć swoje miejsce w świecie. Na liście gotowych do usuniętych filmów znalazły się również: "Super 8" J.J. Abramsa, pełen tajemnic i nastroju grozy, wojenny dramat "Bękarty wojny" Quentina Tarantino, a także niecodzienny horror "Renfield" z Nicolasem Cage'em w roli Draculi.

Lista filmów i programów usuwanych z Max

Zakonnica (2018) – do 26 października 2024

(2017) – do 30 października 2024 Totem (2017) – do 30 października 2024

(2021) – do 31 października 2024 Liga Sprawiedliwości x RWBY: Superbohaterowie i Łowcy cz. 1 (2023) – do 31 października 2024

(2018) – do 31 października 2024 Ocean czasu (2022) – do 31 października 2024

(2022) – do 31 października 2024 Żona bestii (2016) – do 31 października 2024

(2021) – do 31 października 2024 Zjawa (2015) – do 31 października 2024

(2015) – do 31 października 2024 Ukryty klejnot (2022) – do 31 października 2024

(2022) – do 31 października 2024 Habemus Papam - mamy papieża (2011) – do 31 października 2024

(2022) – do 31 października 2024 Wojna o Jutro (2021) – do 31 października 2024

(2018) – do 31 października 2024 Bohaterowie Envell: Wyjście z gry (2019) – do 31 października 2024

(2003) – do 31 października 2024 Stażyści (2013) – do 31 października 2024

(2021) – do 31 października 2024 Romantyczny przewodnik po zaginionych miejscach (2020) – do 31 października 2024

(2015) – do 31 października 2024 Czarne bractwo. BlacKkKlansman (2018) – do 31 października 2024

(2001) – do 31 października 2024 Fantastyczny Pan Lis (2009) – do 31 października 2024

(2019) – do 31 października 2024 To wspaniałe (2021) – do 31 października 2024

(2004) – do 31 października 2024 Róża (2022) – do 31 października 2024

(2004) – do 31 października 2024 Świąteczna iskra (2022) – do 31 października 2024

(2019) – do 31 października 2024 Najdłuższy weekend (2022) – do 31 października 2024

(2018) – do 31 października 2024 American Pie: Zjazd absolwentów (2012) – do 31 października 2024

(2022) – do 31 października 2024 Chciałem się ukrywać (2020) – do 31 października 2024

(2022) – do 31 października 2024 Rimini (2022) – do 31 października 2024

(2022) – do 31 października 2024 Garcia i Garcia (2021) – do 31 października 2024

(2022) – do 31 października 2024 1976 (2022) – do 31 października 2024

(2022) – do 31 października 2024 Wschodnie obietnice (2007) – do 31 października 2024

Lista filmów i programów usuwanych ze SkyShowtime

To skomplikowane (It's Complicated) – 2009 – do 31 paź 2024

– 1997 – do 31 paź 2024 Jak stracić chłopaka w 10 dni (How to Lose a Guy in 10 Days) – 2003 – do 31 paź 2024

– 1995 – do 31 paź 2024 Czas na miłość (Admission) – 2013 – do 31 paź 2024

– 2008 – do 31 paź 2024 Zapach kobiety (Scent of a Woman) – 1992 – do 31 paź 2024

– 2012 – do 31 paź 2024 Dzień dobry TV (Morning Glory) – 2010 – do 31 paź 2024

– 2014 – do 31 paź 2024 Kiedy święta były młode (When Christmas Was Young) – 2022 – do 31 paź 2024

– 2022 – do 31 paź 2024 Ex Machina (Ex Machina) – 2015 – do 31 paź 2024

– 2004 – do 31 paź 2024 Steve Jobs (Steve Jobs) – 2015 – do 31 paź 2024

– 2014 – do 31 paź 2024 American Pie: Wesele (American Wedding) – 2003 – do 31 paź 2024

– 1990 – do 31 paź 2024 Notting Hill (Notting Hill) – 1999 – do 31 paź 2024

– 2014 – do 31 paź 2024 Super 8 (Super 8) – 2011 – do 31 paź 2024

– 1989 – do 31 paź 2024 Córka generała (The General's Daughter) – 1999 – do 31 paź 2024

– 1992 – do 31 paź 2024 Oto święta (This is Christmas) – 2022 – do 31 paź 2024

– 2001 – do 31 paź 2024 Stan zagrożenia (Clear and Present Danger) – 1994 – do 31 paź 2024

– 2009 – do 31 paź 2024 Pulp Fiction (Pulp Fiction) – 1994 – do 31 paź 2024

– 2017 – do 31 paź 2024 Agentka McCall (The Equalizer) – 2020 – do 31 paź 2024

– 1992 – do 31 paź 2024 Utalentowany pan Ripley (The Talented Mr. Ripley) – 1999 – do 31 paź 2024

– 1995 – do 31 paź 2024 Siódmy syn (Seventh Son) – 2014 – do 31 paź 2024

– 1998 – do 31 paź 2024 Wstrząsy (Tremors) – 1990 – do 31 paź 2024

– 2007 – do 31 paź 2024 Boyhood (Boyhood) – 2014 – do 31 paź 2024

– 2005 – do 31 paź 2024 Huragan (Hurricane: A Wind Odyssey) – 2015 – do 31 paź 2024

– 2016 – do 31 paź 2024 Tajemnica Brokeback Mountain (Brokeback Mountain) – 2005 – do 31 paź 2024

– 2017 – do 31 paź 2024 American Pie: Zjazd absolwentów (American Reunion) – 2012 – do 31 paź 2024

– 2022 – do 31 paź 2024 Sex Story (No Strings Attached) – 2011 – do 31 paź 2024

– 1999 – do 31 paź 2024 Prawo i porządek: Zbrodniczy zamiar (Law & Order: Criminal Intent) – 2001 – do 31 paź 2024

– 2008 – do 31 paź 2024 Scott Pilgrim kontra świat (Scott Pilgrim vs. the World) – 2010 – do 31 paź 2024

– 2006 – do 31 paź 2024 Zakochany Szekspir (Shakespeare in Love) – 1998 – do 31 paź 2024

– 2016 – do 31 paź 2024 Savages: Ponad bezprawiem (Savages) – 2012 – do 31 paź 2024

– 1998 – do 31 paź 2024 Must Love Christmas (Must Love Christmas) – 2022 – do 31 paź 2024

– 2002 – do 31 paź 2024 Między słowami (Lost in Translation) – 2003 – do 31 paź 2024

– 2007 – do 31 paź 2024 Nić widmo (Phantom Thread) – 2017 – do 31 paź 2024

– 2009 – do 31 paź 2024 Renfield (Renfield) – 2023 – do 12 lis 2024

Lista filmów i programów usuwanych z Prime Video

Bilet do raju (2022) - do usunięcia 29 października 2024

(1979) - do usunięcia 31 października 2024 Powrót Różowej Pantery (1975) - do usunięcia 31 października 2024

(2016) - do usunięcia 31 października 2024 Wampiryczni kochankowie (1970) - do usunięcia 31 października 2024

(1993) - do usunięcia 31 października 2024 Mroki lasu (2006) - do usunięcia 31 października 2024

(1975) - do usunięcia 31 października 2024 Parszywe dranie (1988) - do usunięcia 31 października 2024

(2015) - do usunięcia 31 października 2024 Carrie (2013) - do usunięcia 31 października 2024

(1986) - do usunięcia 31 października 2024 Myszy i ludzie (1992) - do usunięcia 31 października 2024

(1984) - do usunięcia 31 października 2024 Przyjęcie (1968) - do usunięcia 31 października 2024

(2020) - do usunięcia 31 października 2024 Hobbit: Niezwykła podróż (2012) - do usunięcia 31 października 2024

(1985) - do usunięcia 31 października 2024 Zza światów (1986) - do usunięcia 31 października 2024

(2019) - do usunięcia 31 października 2024 Zemsta Różowej Pantery (1978) - do usunięcia 31 października 2024

(1976) - do usunięcia 31 października 2024 Gatunek (1995) - do usunięcia 31 października 2024

(1988) - do usunięcia 31 października 2024 Od sklepowej do królowej (2008) - do usunięcia 31 października 2024

(1997) - do usunięcia 31 października 2024 Mordercze klowny z kosmosu (1988) - do usunięcia 31 października 2024

(1985) - do usunięcia 31 października 2024 Zabójstwo (1956) - do usunięcia 31 października 2024

(1986) - do usunięcia 31 października 2024 Hobbit: Pustkowie Smauga (2013) - do usunięcia 31 października 2024

(1976) - do usunięcia 31 października 2024 Klątwa Różowej Pantery (1983) - do usunięcia 1 listopada 2024

(2009) - do usunięcia 1 listopada 2024 Człowiek w żelaznej masce (1998) - do usunięcia 1 listopada 2024

(1994) - do usunięcia 1 listopada 2024 Kolory (1988) - do usunięcia 1 listopada 2024

(1990) - do usunięcia 1 listopada 2024 Gatunek 4: Przebudzenie (2007) - do usunięcia 1 listopada 2024

(2022) - do usunięcia 2 listopada 2024 Furia: Carrie 2 (1999) - do usunięcia 31 października 2024

(2019) - do usunięcia 31 października 2024 City Slickers: Sułtani westernu (1991) - do usunięcia 31 października 2024

(1964) - do usunięcia 31 października 2024 Gatunek 3 (2004) - do usunięcia 31 października 2024

(1998) - do usunięcia 31 października 2024 Stygmaty (1999) - do usunięcia 31 października 2024

(1977) - do usunięcia 31 października 2024 Armia ciemności (1992) - do usunięcia 31 października 2024

(1972) - do usunięcia 31 października 2024 Ślad Różowej Pantery (1982) - do usunięcia 31 października 2024

(1984) - do usunięcia 31 października 2024 Szkoła melanżu (2019) - do usunięcia 31 października 2024

(2014) - do usunięcia 31 października 2024 Obraz pożądania (2019) - do usunięcia 31 października 2024

(1978) - do usunięcia 31 października 2024 Przeżyliśmy wojnę (1962) - do usunięcia 31 października 2024

(2006) - do usunięcia 31 października 2024 Różowa Pantera (1963) - do usunięcia 31 października 2024

(1972) - do usunięcia 31 października 2024 Duch III (1988) - do usunięcia 31 października 2024

(1961) - do usunięcia 31 października 2024 Harley Davidson i Marlboro Man (1991) - do usunięcia 31 października 2024

Źródło list: Upflix.pl